Dentsu X, Gloria Caldirola è la nuova Market Director

Dentsu Italia, annunciata la nomina di Gloria Caldirola come Market Director di dentsu X

Dentsu Italia ha il piacere di annunciare una nuova e rilevante nomina all'interno della propria struttura. Gloria Caldirola assume il ruolo di Market Director di dentsu X, un network operante in 47 mercati, noto per le sue competenze nel campo dei media, dei consumer insight, della creazione di contenuti e delle soluzioni tecnologiche integrate, mirate a specifici settori merceologici. Con oltre due decenni di esperienza, Gloria vanta una carriera consolidata in ambiti caratterizzati da una forte impronta digitale e tecnologica, unita a una vasta conoscenza nel campo dei media e a una mentalità orientata al successo.

"Annunciamo con grande entusiasmo che Gloria Caldirola assume il ruolo di Market Director di dentsu X. Grazie alla sua esperienza e alla sua passione, Gloria contribuirà in modo significativo a potenziare la nostra capacità di fornire soluzioni innovative e personalizzate nel campo dei media. Questa promozione non solo testimonia le sue straordinarie doti di leadership, ma rappresenta anche anche un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita organizzativa, incentrata sul talento e sull'innovazione", afferma Mariano Di Benedetto, CEO Italia di dentsu.

“Sono davvero felice di questo nuovo incarico all’interno di dentsu; ringrazio Mariano e il Board per l’opportunità e la fiducia riposta in me. Eredito un’azienda solida e una squadra straordinaria. Nel mio nuovo ruolo mi impegnerò per offrire soluzioni sempre più innovative e personalizzate ai nostri clienti, operando in sinergia con tutte le practice in ottica One dentsu, garantendo che dentsu X rimanga all’avanguardia nel mercato. Lavorerò insieme ai clienti, affiancandoli nelle sfide proprie del loro settore e fornendo un servizio di eccellenza per le loro specifiche esigenze”, dichiara Gloria Caldirola.