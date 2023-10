Deutsche Bank supporta CMB e Colombo Costruzioni per il progetto in CityLife

Deutsche Bank, sottoscritto contratto da 41 mln con CMB e Colombo Costruzioni per il progetto CityWave

CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e Colombo Costruzioni sottoscrivono con Deutsche Bank una nuova linea di credito di firma committed, della durata di circa tre anni e con possibilità di estensione, per un importo complessivo di 41 milioni di euro. L’operazione ha l’obiettivo di garantire la buona esecuzione e l’anticipazione contrattuale della realizzazione, per conto di CityLife, del progetto CityWave, l’ultimo edificio direzionale in zona CityLife a Milano, che andrà a caratterizzare l’accesso dell’area da via Domodossola.

Su progetto dello studio danese Bjarke Ingels Group, l’edificio per uffici sarà la quarta e ultima importante volumetria del quartiere e si articolerà in orizzontale a forma di portale, con due volumi alti, di venti e dieci piani, connessi da un’unica copertura curvilinea che fa da cielo a un portico di scala gigante, per una lunghezza totale di oltre 200 metri. Il finanziamento ha un legame diretto con le ambizioni di sostenibilità di CMB e Colombo Costruzioni, due tra le principali imprese edili operanti in Italia, specializzate nella realizzazione di opere pubbliche e grandi infrastrutture come ospedali, edifici residenziali, stazioni stradali-ferroviarie, centri commerciali, culturali e turistici.

Il concept del progetto mette infatti il focus su sostenibilità e qualità della vita: l’alimentazione del complesso avverrà grazie a fonti rinnovabili, con entrambi gli edifici che saranno ricoperti interamente da pannelli fotovoltaici. Il progetto CityWave ha già ottenuto la pre-certificazione LEED classificandosi a livello Platinum e si candida a diventare il primo edificio a uffici a superare l’impatto zero, con un progetto volto all’obiettivo di determinare un “impatto positivo” sull’ambiente.

“Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un progetto di alto profilo in un’area cruciale per la città di Milano, rafforzando l’impegno di Deutsche Bank a supporto dello sviluppo sostenibile del comparto nazionale delle costruzioni e infrastrutture, insieme a due fra i più importanti operatori del settore” , ha dichiarato Paolo Bartolini, Head of Industry Coverage and Deputy Head Business Banking Italy di Deutsche Bank.

“Grazie a questa linea di credito, CMB e Colombo Costruzioni rafforzano la partnership con una tra le maggiori banche internazionali presenti sul mercato del credito italiano. Il supporto finanziario di Deutsche Bank contribuirà alla crescita delle nostre imprese e alla realizzazione di uno dei progetti di riqualificazione urbana più grandi d’Europa, che ha trasformato la storica zona fieristica di Milano in uno dei quartieri più iconici della città, nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità possibili", hanno aggiunto Marcello Modenese, Chief Financial Officer del Gruppo CMB e Daniele De Bernardi, Chief Financial Officer di Colombo Costruzioni.