DiaSorin annuncia il lancio del test LIAISON Legionella Urinary Ag

DiaSorin, arriva il nuovo test immunodiagnostico LIAISON Legionella Urinary Antigen

DiaSorin annuncia il lancio del nuovo test immunodiagnostico LIAISON® Legionella Urinary Antigen in tutti i paesi che accettano la marcatura CE per la diagnosi della legionellosi, una Polmonite atipica Acquisita in Comunità (CAP) potenzialmente letale. Le specie di Legionella sono una causa comune di CAP soprattutto tra i pazienti che richiedono un ricovero ospedaliero. La polmonite da Legionella non adeguatamente trattata può peggiorare rapidamente, associandosi a un elevato tasso di mortalità. Quest’ultimo, infatti, può raggiungere un range tra il 40% e l’80% nei pazienti immunodepressi non trattati, riducendosi ad un range tra il 5% e il 30% laddove la diagnosi permetta un intervento terapeutico adeguato.

Il nuovo test LIAISON® Legionella Urinary Ag migliora la diagnosi delle polmoniti atipiche fornendo un’indicazione circa la presenza della legionellosi. Il test viene eseguito sugli analizzatori CLIA della famiglia LIAISON® e offre una soluzione altamente automatizzata per i laboratori di microbiologia. Con un metodo di analisi semplice, la legionellosi può essere identificata in soli 35 minuti, consentendo di intervenire con un trattamento antimicrobico tempestivo e mirato.

La L. pneumophila sg 1 è causa di un range tra il 50% e l’80% dei casi di legionellosi nel mondo. I sierogruppi 4 e 6 e le specie L. longbeachae, L. micdadei e L. bozemanii sono altrettanto importanti nello sviluppo della malattia, essendo responsabili della maggior parte dei restanti casi non attribuibili alla L. pneumophila sg 1. Il test LIAISON® Legionella Urinary Ag, con il suo innovativo design a "doppio-antigene", è in grado di rilevare due antigeni di Legionella (LPS e PAL), migliorando la sensibilità e la specificità del risultato, oltre a consentire agli operatori sanitari di identificare con precisione la Legionella pneumophila e la Legionella longbeachae.

"Il lancio di questo nuovo test conferma la nostra capacità di posizionare DiaSorin come specialista del settore diagnostico, fornendo soluzioni innovative ad elevato valore clinico", ha commentato Chen Even, Chief Commercial Officer di DiaSorin. "Siamo certi che il nostro nuovo test contribuirà significativamente a discriminare gli agenti eziologici nei casi ove si sospetti una polmonite atipica".