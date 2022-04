Digital learning, Nextalia acquista il 100% di Altaformazione

Nextalia, l'acquisizione di Altaformazione rappresenta una tappa importante del processo di creazione di Digit'Ed annunciato a febbraio 2022

Nextalia Sgr, per conto del Fondo Nextalia Private Equity, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% di Altaformazione, leader in Italia nello sviluppo di soluzioni innovative nella formazione e digital learning, con particolare focus sul segmento corporate.

L'acquisizione di Altaformazione rappresenta una tappa importante del processo di creazione di Digit'Ed, annunciato a febbraio 2022, con l'obiettivo di creare il leader italiano nella formazione e nel digital learning.

Altaformazione rappresenta una realtà di eccellenza nel digital learning, grazie al continuo sviluppo di soluzioni all'avanguardia, che rendono l'esperienza formativa coinvolgente ed interattiva, attraverso, tra l'altro, contenuti immersivi, video, gamification e simulatori in grado di rispondere alle crescenti esigenze di formazione in maniera efficiente ed innovativa.

Altaformazione, che serve ad oggi oltre 150 tra le principali corporate italiane, offrendo formazione ad oltre 2 milioni di persone, si è distinta negli anni fino a diventare il punto di riferimento nel suo mercato, forte della capacità di investire in innovazione con soluzioni destinate ad evolversi in linea con i progressi tecnologici, come ad esempio realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale.

"Il mercato della formazione e del digital learning, dichiara Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia Sgr, è in continua crescita, ed è sempre più evidente come lo sviluppo e la competitività delle imprese sia legata alla qualità delle competenze e alla formazione del capitale umano. L'acquisizione di Altaformazione rappresenta un importante tassello per la creazione di Digit'Ed, al fine di rispondere concretamente alle esigenze delle imprese di colmare il forte divario tra domanda e offerta di competenze professionali e avviare programmi di up-skilling e re-skilling in un mercato del lavoro in continua evoluzione''.

Per Vittorio Zingales, fondatore di Altaformazione, ''l'ingresso di Altaformazione in Digit'Ed rappresenta un significativo acceleratore del nostro percorso di crescita. Altaformazione è stata per oltre 20 anni un punto di riferimento nel campo del digital learning per tutte le aziende che credono nella formazione di qualità. Oggi non posso che credere fortemente nel potenziale di Digit'Ed di diventare il leader italiano della formazione, valorizzando nella nuova realtà il know-how, le competenze e le professionalità delle persone di Altaformazione''.