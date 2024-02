Directa Plus acquisisce la partecipazione quasi totalitaria in Setcar

Directa Plus, annunciato l'accordo condizionato di acquisto di alcune azioni di Setcar

Directa Plus (AIM: DCTA), leader nella produzione e fornitura di prodotti basati su nanopiastrine di grafene per l'uso nei mercati consumer e industrial, annuncia un accordo condizionato di acquisto di azioni di Setcar, società controllata del gruppo nel settore dei servizi ambientali, che ne porterà la partecipazione dal 50,99% al 99,95%. Obiettivo assumere un maggior controllo nella filiera delle bonifiche ambientali ed estrarre maggior valore dalla tecnologia Grafysorber.



A seguito del completamento dell'Acquisizione, GVC Investment Company rimarrà un azionista di minoranza. Il perfezionamento dell'Acquisizione è subordinato, al pagamento di un corrispettivo totale di 1,5 milioni di euro e all'approvazione di alcune delibere da parte degli azionisti di Setcar in occasione dell'assemblea degli azionisti prevista per aprile 2024. Il corrispettivo è strutturato come un pagamento immediato di 0,5 milioni di euro, che è stato pagato con le risorse di cassa esistenti del Gruppo, e un ulteriore pagamento di 1,0 milioni di euro, che è dovuto prima del 30 marzo 2024.



Al fine di preservare la propria posizione di capitale circolante, sfruttando al contempo l'opportunità unica rappresentata dall'Acquisizione, Directa Plus conferma di essere in trattativa con Nant Capital, LLC al fine di concordare linee di finanziamento a breve termine, non diluitive, esclusivamente per finanziare la seconda tranche dell'Acquisizione. Setcar, con sede in Romania, è specializzata nella fornitura di servizi ambientali, in particolare nel settore Oil &Gas. Da quando Directa Plus ha acquisito la sua partecipazione iniziale del 51% nel novembre 2019, la commercializzazione della tecnologia Grafysorber della società ha subito un'accelerazione con contratti significativi assicurati attraverso Setcar.

Il completamento dell'acquisizione consentirà a Directa Plus di massimizzare ulteriormente i rendimenti delle opportunità offerte dalla sua divisione di bonifica ambientale. Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Setcar ha registrato un fatturato IFRS non sottoposto a revisione contabile di 7,66 milioni di euro, un EBITDA di 0,35 milioni di euro e un patrimonio netto di 2,7 milioni di euro. "Questa acquisizione rappresenta un’ottima opportunità per Directa Plus di assumere un ulteriore controllo della filiera ambientale e di cogliere il massimo valore dall'offerta commerciale resa possibile dalla nostra tecnologia Grafysorber. Setcar si trova a Braila, una località ad alto potenziale in quanto a soli 10 km dal confine con l'Ucraina, sul fiume Danubio. Braila ha un porto fluviale ed è una zona franca. Riteniamo che Braila sarà una porta d'ingresso per l'imminente ricostruzione dell'Ucraina e che questa acquisizione accelererà i nostri progressi per acquisire una quota maggiore del significativo mercato ambientale globale da un'area altamente strategica" commenta Giulio Cesareo, fondatore e amministratore delegato di Directa Plus.

Directa Plus è uno dei maggiori produttori e fornitori di prodotti a base di grafene destinati ai mercati dei consumatori e dell'industria. La capacità di produzione di grafene dell'azienda utilizza una tecnologia brevettata basata su un processo di superespansione al plasma. Partendo dalla grafite naturale, ogni fase del processo produttivo di Directa Plus - espansione, esfoliazione ed essiccazione - crea materiali a ase di grafene pronti per una varietà di usi e disponibili in varie forme, come polvere, liquido e pasta.



Questo processo di produzione proprietario utilizza un processo fisico, anziché chimico, per trasformare la grafite in nanopiastrine di grafene incontaminate, il che consente a Directa Plus di offrire un prodotto sostenibile, non tossico e senza sottoprodotti indesiderati. I prodotti di Directa Plus sono costituiti da materiali ibridi di grafene e nanopiastrine di grafene. I prodotti (commercializzati come G+®) hanno molteplici applicazioni grazie alle loro proprietà. Questi prodotti G+® possono essere classificati in varie famiglie, con prodotti diversi adatti a specifiche applicazioni pratiche. Directa Plus è stata fondata nel 2005, ha sede a Lomazzo (Como, Italia) e da maggio 2016 è quotata sul mercato AIM della Borsa di Londra. Directa Plus detiene il Green Economy Mark della Borsa di Londra, che riconosce le aziende che contribuiscono alla green economy globale.