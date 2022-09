Directa plus: fatturato su del 39% nel semestre, ricavi a 5,6 milioni

Directa Plus, risultati primo semestre: il fatturato raggiunge la soglia dei 5,51 milioni di euro

Directa Plus, società italiana leader nella produzione di grafene, ha da poco presentato i risultati finanziari del primo semestre 2022. Il Gruppo ha registrato una crescita del fatturato pari al +39%, raggiungendo la soglia dei 5,51 milioni di euro contro i 3,95 milioni di euro del H1 2021. Grazie alla sua tecnologia brevettata, l'azienda ha continuato a fornire miglioramenti a tutti i settori con cui ha collaborato, confermandosi una delle società più influenti nel mercato mondiale delle nanopiastrine di grafene. E' stato aumentato anche il numero di brevetti in possesso dal marchio, oggi salito a quota 107 con l'introduzione degli innovativi brevetti pending.

Sono stati registrati ricavi totali in crescita del 23% a 5,61milioni di euro (H1 2021: 4,56 milioni €). EBITDA pari a -1,29 milioni di euro (H1 2021: -0,94 milioni €). Le disponibilità liquide a fine periodo sono pari a 7,78 milioni di euro (FY 2021: 11,13 milioni €) e quindi in linea con le aspettative del management

L'impegno di Directa Plus è rimasto concentrato sullo sviluppo e sulla fornitura di prodotti e servizi nei due settori d'investimento principali: bonifica ambientale e settore tessile. Nell'ambito della bonifica ambientale, l’anno è stato caratterizzato da importanti progressi nel processo di commercializzazione della tecnologia di assorbimento degli idrocarburi Grafysorber. Tale tecnologia, innovativa sotto ogni punto di vista, ha ottenuto nell’aprile 2022 l’approvazione da parte dell’EPA per essere utilizzata negli Stati Uniti e su qualunque contaminazione petrolifera presente sul territorio statunitense. Nello stesso mese, l'uso di Grafysorber è stato richiesto da parte della società britannica REDA Energy, fornitore di alcuni dei principali operatori Oil&Gas, arrivando facilmente negli stabilimenti in Europa del Nord e altri paesi europei selezionati. La Società è ancora in attesa della decisione finale sull'assegnazione di un importante contratto in Romania per servizi di bonifica ambientale, ma gli Amministratori continuano a ritenere che il Gruppo sia ben posizionato per aggiudicarsi la gara.

Il settore tessile è stato caratterizzato dallo sviluppo di nuovi accordi commerciali e dal rinnovo di alcuni accordi già esistenti. È stato siglato nel mese di aprile 2022 una Lettera di Intenti per sviluppare una suite di nuovi prodotti con un fornitore leader nel settore degli interni per autoveicoli per case automobilistiche di primo livello. Dopo la fine del periodo, nel luglio 2022, la Società ha firmato un accordo di fornitura con Officine di Cartigliano (azienda italiana leader nella produzione di apparecchiature per la concia) per l'utilizzo della tecnologia G+ a nanopiastrine di grafene incontaminato. Nell'agosto 2022, Directa Plus ha firmato un'estensione dell'accordo di fornitura esclusiva con Alfredo Grassi S.p.A., per ampliare la collaborazione esistente includendo G+ Thermal Planar Circuit (PTC) per il mercato dell'abbigliamento da lavoro in Italia e Francia.

Riguardo gli altri settori verticali, nel marzo 2022 il Consiglio della Contea di Oxfordshire ha iniziato la seconda sperimentazione di GiPave, un modificatore di calcestruzzo asfaltato brevettato e potenziato dal grafene G+ dell'azienda. Nel primo semestre del 2012, l'azienda ha sviluppato una soluzione di vernici a base di grafene che offre maggiori proprietà antifiamma e anticorrosione rispetto alle normali vernici ed è in fase di discussione con potenziali partner.

Giulio Cesareo, Fondatore e AD di Directa Plus, ha dichiarato: "Manteniamo una previsione positiva per l'intero anno. Tuttavia, questo ottimismo deve essere mitigato dalla sempre più difficile situazione macroeconomica e geopolitica, in quanto l'andamento dell'inflazione e i problemi della catena di approvvigionamento potrebbero peggiorare a breve termine con l'avvicinarsi dell'inverno dell'emisfero settentrionale. Nonostante queste pressioni, gli Amministratori ritengono che Directa Plus si sia ben posizionata per resistere ai venti contrari e per trarre il massimo vantaggio dalla piattaforma tecnologica che abbiamo sviluppato e che continua a guadagnare ulteriore trazione commerciale".