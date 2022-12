Disabilità, 10 borse di studio da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, al via bando per dieci borse di studio in tema di disabilità

In vista della Giornata delle persone con disabilità del prossimo 3 dicembre, la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha deciso di istituire un bando per l'erogazione di dieci borse di studio destinate alle tesi di laurea magistrale di ricerca sperimentale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. La selezione si concentrerà sulle tesi discusse negli anni accademici 2020/2021 o 2021/2022, in programma entro il 31 gennaio 2023, data di scadenza del bando. Favoriti i progetti legati alla sfera dell’inserimento lavorativo e della digitalizzazione vista come strumento compensativo. Saranno presi in considerazione studi metodologici e applicativi sul tema della disabilità nei diversi domini della conoscenza tra cui medicina, scienze sociali, scienze umane, ingegneria, architettura, informatica.

L’apertura del bando è stata annunciata in occasione della consegna delle borse di studio in discipline umanistiche che da sei anni la Fondazione eroga a progetti di studenti meritevoli. Questa edizione, che ha confermato l’ammontare complessivo di 375 mila euro, ha premiato progetti delle università di Genova, Molise, Perugia, Pisa e Venezia. Le borse di studio prevedono percorsi di ricerca della durata di tre anni finalizzati a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione ai temi di grande attualità quali l’inclusione, la formazione e la comunicazione.

Claudio Angelo Graziano, Presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, ha dichiarato: “La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, nata nel 2008, è uno dei pilastri del sistema integrato di welfare del Gruppo ed è focalizzata sul diritto allo studio e su progetti di solidarietà verso chi si trova in una situazione difficile. Oggi avviamo un nuovo filone di intervento per promuovere presso gli atenei statali studi e ricerche in tema di disabilità. Nel corso del 2022, all’attività consueta si è aggiunto un intervento specifico per venire incontro alle prime necessità di colleghe e colleghi con figli minori della nostra banca in Ucraina Pravex Bank che hanno dovuto lasciare il Paese”.

L’incontro è stato anche l’occasione per un bilancio dell’attività della Fondazione che, a quindici anni dalla nascita, ha deliberato 29 milioni di euro a favore di persone in condizione di difficoltà, borse di studio universitario per giovani meritevoli, sostegno ad enti e progetti dedicati alla solidarietà verso le persone bisognose. Di questi, oltre 9 milioni di euro sono stati erogati per il diritto allo studio e per l’alta formazione beneficiando oltre 3.300 studenti meritevoli a basso ISEE in più di 100 iniziative in collaborazione con oltre 40 atenei italiani.