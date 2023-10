e4life: annunciato l'ingresso di due nuovi manager

e4life annuncia due nuove nomine: Corrado Rocchetti è il nuovo CFO e COO, Massimo Banzato assume la carica di CTO e Responsabile R&D

e4life, joint venture costituita da due eccellenze internazionali come ELT GROUP e LENDLEASE, annuncia l’ingresso di due nuovi manager a diretto riporto del CEO Vincenzo Pompa. Dopo aver presentato i suoi dispositivi di ultima generazione per la sanificazione degli ambienti e per il contenimento dei contagi da virus aerei, infatti, e4life ha appena nominato due nuovi ingressi a livello societario: Corrado Rocchetti è il nuovo Chief Financial Officer e Chief Operation Officer, mentre Massimo Banzato assume la carica di Chief Technology Officer e Responsabile Ricerca e Sviluppo (R&D). Entrambi vantano esperienze di grande spessore in realtà prestigiose e il loro ingresso consentirà ad e4life di continuare a crescere nell’ambizioso percorso aziendale.

Corrado Rocchetti ha già lavorato per aziende consolidate e di ampio respiro come Ernst & Young, dove ha seguito progetti nell’area amministrazione finanza e controllo per Gruppo Poste Italiane, Elica, SKY Italia, CONI Servizi. Esperienza importante è con Octo Telematics, gruppo leader al mondo nel settore dei servizi assicurativi: entrato con la qualifica di Responsabile della Pianificazione e Controllo, è stato fondamentale nello sviluppo della società sin dalle fasi iniziali, contribuendo a rendere Octo un’azienda operante a livello mondiale. Prima di arrivare in e4life, altre due avventure professionali come Chief Financial Officer lo vedono protagonista alla 24Ore Business School e in Wallife.

"Sono entusiasta di aver intrapreso questa nuova avventura in e4life, ritengo questo progetto particolarmente interessante e sfidante. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di credere in me", commenta con soddisfazione il nuovo CFO e COO di e4life Corrado Rocchetti.

A dirigere il comparto tecnologico di e4life sarà Massimo Banzato, anche lui con un lungo trascorso in aziende del calibro di Whirlpool ed Electrolux. In Whirlpool è cresciuto ricoprendo diversi ruoli come Project Engineer, Senior Engineer, Lead Engineer e Global Technology Leader, lavorando con team situati in Stati Uniti, Cina, Brasile, Polonia e occupandosi dello sviluppo di prodotti per i mercati europei, nordamericani e latinoamericani. Anche in Electrolux ha avuto modo di gestire team di lavoro a livello globale dislocati in diverse regioni: Australia, Cina, Middle East ,Europa, Stati Uniti e Latin America. Ha gestito gruppi di notevoli dimensioni, con oltre 300 dipendenti, guidando e supportando i diversi team nella realizzazione e lo sviluppo di svariati prodotti di successo.

"Sono estremamente felice di poter contribuire alla crescita e allo sviluppo di una realtà come e4life, fondata su solide basi e con enormi possibilità di espansione. In e4life ho trovato un gruppo di persone altamente competenti e determinate a promuovere la diffusione di questa straordinaria tecnologia innovativa. Guardiamo avanti verso un futuro radioso per e4life e per tutte le persone che potranno migliorare il loro benessere grazie a noi", dichiara il nuovo CTO e Responsabile R&D di e4life Massimo Banzato.