Eataly rinnova la cucina di Carlo Cracco con la sua pasta artigianale

Eataly lancia la sua pasta artigianale nei ristoranti di Carlo Cracco: una collaborazione esclusiva per esaltare tradizione e innovazione gastronomica

Nata nel dicembre 2023 e leader nella linea di prodotti firmati Eataly, la pasta Eataly continua a espandersi e a conquistare i palati più raffinati. Con oltre 100 referenze disponibili oggi sul mercato, la pasta Eataly è stata scelta come pasta ufficiale dei prestigiosi ristoranti di Carlo Cracco, dal ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, al bistrò Cracco Portofino, fino a Terra by Carlo Cracco, inaugurato a Eataly Londra nel novembre 2024. La partnership, che segna un importante passo nell’offerta gastronomica di alta qualità, celebra la tradizione della pasta italiana attraverso l’arte culinaria dello chef stellato.

Gli spaghettoni, rigatoni, paccheri, tortiglioni, penne rigate, vesuvio e, naturalmente, gli spaghetti, sono i formati scelti da Carlo Cracco per arricchire i menu dei suoi ristoranti. Realizzati dal Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano, questi formati sono prodotti con il miglior grano duro 100% italiano e lavorati secondo le più rigorose tradizioni, con lenta essiccazione e trafile in bronzo per garantire una consistenza unica che esalta ogni piatto.

La partnership tra Eataly e Cracco si fonda su una ricerca meticolosa degli ingredienti, dove la qualità è al centro della creazione di piatti pensati per esaltare i sapori autentici della pasta. La ricetta esclusiva Spaghetto Eataly, che combina datterino abbrustolito e germogli di basilico, è solo uno dei tanti piatti che lo chef Cracco inserisce nel suo menu per valorizzare al massimo le caratteristiche della pasta Eataly, un prodotto che incarna il perfetto equilibrio tra territorio, ingredienti e lavorazione artigianale.

A partire da aprile, anche i ristoranti Eataly accoglieranno una speciale ricetta firmata Carlo Cracco: lo Spaghetto giallo di Cracco. Questo piatto, che unisce spaghetti Eataly 100% grano italiano con vellutata di datterino giallo, estratto di pomodoro San Marzano DOP, scorza di limone e basilico fresco, offrirà una nuova variante di gusto accanto allo Spaghetto Eataly al pomodoro, uno dei piatti più amati dai clienti. Il piatto speciale sarà disponibile in tutti i ristoranti Eataly in Italia, Monaco e Parigi, a partire da Eataly Smeraldo Food&Pizza Theatre a Milano. Inoltre, il ristorante Eataly Food&Pizza Theatre offre due dolci firmati Cracco, il Lingotto alla nocciola e il Tronchetto al lime e frutti rossi, che completano l'esperienza gastronomica dello chef con un equilibrio perfetto di sapori e consistenze.

Andrea Cipolloni, Group CEO di Eataly, ha commentato con entusiasmo la collaborazione con Carlo Cracco: "I prodotti a marchio Eataly rappresentano un’esperienza di consumo di altissimo livello, e siamo orgogliosi che la qualità della nostra pasta sia stata scelta da uno chef di successo come Carlo Cracco. Insieme al Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano, stiamo sviluppando un progetto che valorizza la filiera del grano e della pasta, con un’identità distintiva che celebra non solo l'eccellenza della nostra pasta, ma anche i sistemi agroecologici e culturali che la rendono unica".

Realizzata dal Premiato Pastificio Afeltra, che dal 1848 porta avanti una tradizione secolare nella produzione di pasta, la pasta Eataly celebra l'autenticità dei sapori italiani. Con sede a Gragnano, ai piedi dei Monti Lattari, il pastificio sfrutta il microclima ideale e l’acqua pura delle sorgenti locali per produrre una pasta di qualità superiore, trafilata al bronzo per trattenere meglio i condimenti e essiccata lentamente per preservare il gusto ricco del grano. Ogni dettaglio, dalla selezione del grano alla lavorazione, racconta la passione per la qualità e il saper fare che distingue la pasta Eataly.