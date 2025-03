Edison lancia “Futuro in Corso”: la nuova piattaforma di comunicazione corporate

Edison inaugura la nuova piattaforma di comunicazione corporate “Futuro in Corso” per il triennio 2025-2027

Edison inaugura “Futuro in Corso”, la nuova piattaforma di comunicazione corporate che accompagnerà il brand nel triennio 2025-2027, consolidandone il ruolo di leader responsabile e il suo impegno concreto nella costruzione di un futuro all’insegna della sostenibilità e della sicurezza energetica per tutti. Questo nuovo progetto rappresenta l’evoluzione del percorso già intrapreso nel triennio precedente (2022-2024), durante il quale Edison ha celebrato i suoi 140 anni di storia, valorizzando il suo spirito innovatore attraverso domande in grado di stimolare il pensiero critico e la visione sul futuro.

Con “Futuro in Corso”, Edison entra in una nuova fase della comunicazione corporate, mantenendo uno sguardo saldo verso il domani, ma con un forte radicamento nelle azioni concrete che l’azienda porta avanti ogni giorno, sia attraverso le sue Divisioni operative, sia tramite iniziative a impatto sociale e ambientale connesse alla sua politica ESG (Environment, Social, Governance). Il lancio di questa piattaforma segna un ulteriore passo avanti per l’azienda, che non si limita a essere un punto di riferimento nella transizione energetica, ma si pone come motore di un cambiamento continuo e partecipativo. Edison, con la sua nuova strategia di comunicazione, si afferma come un vero e proprio abilitatore di innovazione, capace di convogliare l’energia di chi vuole contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo.

Cristina Parenti, Executive Vice President Communication & External Relations di Edison, sottolinea il significato di questa evoluzione dichiarando: “Dopo un triennio di performance straordinarie per l’azienda e per le attività di comunicazione, culminato con il programma di celebrazione del nostro 140° anniversario nel 2023, abbiamo sentito l’esigenza di portare la nostra voce ad un nuovo livello che conferma per Edison un posizionamento solido di leader innovatore e di autentico ‘love brand’. L’evoluzione della nostra piattaforma di comunicazione corporate si esprime non soltanto nel messaggio di player abilitatore di cambiamento per la costruzione di un futuro sostenibile ed inclusivo, ma anche nella pianificazione che rafforzerà l’ecosistema digitale dell’azienda con un rinnovato sito web corporate, una pervasiva campagna social media e nuovi mezzi digitali, senza sacrificare i media offline e più tradizionali che restano essenziali nella nostra strategia di marca”.

Alla base della nuova piattaforma di comunicazione c’è un approccio omnicanale integrato, pensato per intercettare i diversi pubblici di riferimento attraverso numerosi punti di contatto e momenti di interazione. Il digitale assume un ruolo centrale, con l’obiettivo di rendere sempre più forte e riconoscibile il messaggio dell’azienda, amplificando il suo impatto e la sua memorabilità. In questa direzione, Edison sta lavorando a un nuovo sito corporate, disponibile da fine maggio 2025, che offrirà una navigazione ottimizzata e personalizzata per target, consentendo un accesso semplice e immediato a tutte le informazioni relative all’azienda e alle sue attività.

“Futuro in Corso” si concretizzerà anche attraverso una nuova creatività, protagonista di una campagna di comunicazione multisoggetto che prenderà il via a marzo su tutti i principali media nazionali, sia online che offline, oltre che sui canali digital e social proprietari. Tra i cinque temi scelti, un’attenzione particolare è riservata alla Diversità e Inclusione, a testimonianza dell’impegno di Edison su questo fronte, già rafforzato dal conseguimento della certificazione per la parità di genere nel dicembre 2023.

Per dare vita a questa nuova fase della comunicazione corporate, Edison ha selezionato un nuovo partner strategico per il triennio 2025-2027: l’agenzia IAKI, realtà specializzata in comunicazione multicanale che ha saputo interpretare al meglio le nuove esigenze dell’azienda, sia nei contenuti che nei mezzi utilizzati. IAKI è riconosciuta per la sua capacità di rendere i brand rilevanti attraverso un approccio basato sull’analisi dei dati, lo studio delle generazioni e una creatività pensata specificamente per ogni punto di contatto. A supporto della strategia di comunicazione, restano confermati anche Wavemaker, responsabile della pianificazione media, e Value Partners, che curerà la gestione del sito corporate di Edison.