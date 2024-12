Edison Next: installati 14 punti di ricarica per i furgoni full-electric del Gruppo Arcese

Edison Next, implementati 14 punti di ricarica per furgoni elettrici TYP per accelerare la decarbonizzazione della logistica urbana

Edison Next, società del Gruppo Edison dedicata alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione, e il Gruppo Arcese, operatore logistico globale, annunciano l'installazione e l'entrata in funzione di 14 punti di ricarica AC1 da 11kW ciascuno. L'iniziativa è dedicata all'alimentazione della flotta di furgoni full-electric di TYP, società del Gruppo Arcese specializzata in servizi innovativi di stoccaggio e consegna last mile, nell'area del centro di Milano.

I nuovi punti di ricarica, installati presso la sede di TYP in via Medici del Vascello, sono stati progettati per alimentare principalmente di notte i veicoli elettrici, assicurando la piena autonomia per le consegne giornaliere. La struttura è inoltre predisposta per un'espansione futura fino a 20 punti di ricarica, rafforzando l'impegno verso una logistica urbana sempre più sostenibile.

“Ci fa piacere contribuire allo sviluppo del percorso di transizione energetica intrapreso dal Gruppo Arcese, molto attento ad affiancare l’eccellenza del servizio a soluzioni di sostenibilità", dichiara Marco Carvelli Head of E-Mobility Edison Next. "In particolare, questa iniziativa ci permette di contribuire alla decarbonizzazione della logistica dell’ultimo miglio, che in generale rappresenta quasi un terzo del traffico totale delle città. Noi di Edison Next siamo fortemente impegnati nello sviluppo della mobilità sostenibile, sia nell’ambito dei trasporti leggeri che pesanti, mettendo in campo soluzioni su misura che comprendono sia l’elettrico che l’idrogeno”.

"L'installazione dei punti di ricarica per la nostra flotta full-electric rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso previsto dalla nostra strategia di decarbonizzazione", dichiara Guido Pietro Bertolone, CEO del Gruppo Arcese. "Grazie alla collaborazione con Edison Next, siamo infatti in grado di offrire ai nostri clienti un sistema di last mile delivery efficiente rispettando l’ambiente, che risponde alle esigenze di un contesto urbano come quello di Milano e allo stesso tempo alle sfide ambientali odierne. Prosegue così il nostro impegno a favore della sostenibilità, che già negli scorsi anni ci ha portato a investire su trasporto intermodale e carburanti alternativi come scelte più consapevoli".

Edison Next si è occupata della progettazione, fornitura e installazione delle infrastrutture di ricarica, oltre a garantire la gestione e manutenzione per l'intera durata del contratto triennale. Grazie a una piattaforma di monitoraggio e gestione da remoto attiva 24 ore su 24, sarà possibile controllare in tempo reale lo stato delle stazioni di ricarica e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Inoltre, le carte RFID in dotazione ai driver consentiranno di monitorare i consumi di ogni veicolo, fornendo dati dettagliati sulle sessioni di ricarica, come orari e kWh erogati.

L'iniziativa conferma l'impegno di Edison Next e del Gruppo Arcese per la decarbonizzazione e lo sviluppo della mobilità sostenibile, fondamentali per affrontare le sfide della transizione energetica. Come evidenziato da Edison Next, l'elettrico rappresenta oggi una soluzione matura, mentre l'idrogeno verde offre prospettive innovative per il futuro. Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di trasformazione ecologica e sostenibilità nei territori, puntando a una logistica sempre più rispettosa dell'ambiente.