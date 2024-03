Edison Next supporta la digitalizzazione degli impianti AFV Beltrame Group

Edison Next affianca AFV Beltrame Group nel percorso di digitalizzazione dei suoi impianti grazie alla piattaforma Edison Analytics

Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna aziende e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, affianca AFV Beltrame Group, primaria realtà siderurgica internazionale, nel percorso di trasformazione digitale dei suoi impianti. L’accordo siglato, della durata di 5 anni, prevede l’implementazione di Edison Analytics, una soluzione innovativa per il monitoraggio dei consumi energetici che sfrutta la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.

Edison Analytics sarà applicata in tutti i siti produttivi del Gruppo, che comprendono tre stabilimenti produttivi in Italia, uno in Francia, uno in Svizzera e due in Romania e che prevedono processi industriali a elevato consumo energetico. A questi si aggiungono tredici siti localizzati in Italia dedicati alla produzione di energia rinnovabile. In particolare, il servizio Edison Analytics si basa su una piattaforma innovativa di energy intelligence che permette di monitorare, gestire e ottimizzare i consumi energetici.

Grazie all’intelligenza artificiale basata sul Machine Learning, ovvero la capacità di apprendimento automatico attraverso una serie di algoritmi che analizzano i dati storici e prevedono le esigenze energetiche degli impianti analizzati, il sistema, oltre a permettere una rendicontazione puntuale di consumi ed emissioni dei singoli stabilimenti, si configura come uno strumento fondamentale per l’individuazione di strategie energetiche di lungo periodo che abilitano il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Grazie a Edison Analytics sarà possibile individuare aree di efficientamento che consentiranno risparmi energetici dal significativo impatto economico per il Gruppo, partendo dall’individuazione degli sprechi d’energia fino ad arrivare ad applicazioni di ottimizzazione mediante AI.

“La decarbonizzazione dei settori hard to abate è una sfida importante e complessa che coinvolge non solo aspetti energetici, ma anche di processo e necessita l’introduzione di tecnologie innovative con l’obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale e la competitività di questi settori", ha dichiarato Giancarlo Russo Head of Sales Industry. "L’introduzione delle tecnologie digitali permette di compiere il primo e fondamentale passo nel percorso di decarbonizzazione, l’ottimizzazione dei consumi: il digitale, infatti, garantisce un migliore monitoraggio dei parametri di funzionamento dei processi energetici e una maggiore automazione degli stessi, portando più efficienza nell’utilizzo delle risorse e, di conseguenza, rilevanti risparmi energetici”.

Per questo servizio, Edison Next collabora con Metron Italia, società appartenente alla CleanTech Metron leader nella digitalizzazione dell’energia e partner di Edison Next dal 2020. La collaborazione combina gli asset e le competenze di Edison Next nella costruzione di soluzioni integrate e personalizzate di decarbonizzazione con le soluzioni digitali innovative di Metron, e consentirà di mettere a disposizione di AFV Beltrame Group un servizio unico sul mercato. Edison Next, inoltre, affiancherà AFV Beltrame Group nell’utilizzo della piattaforma Edison Analytics, con l’obiettivo di trasferire le competenze necessarie per estrarre in maniera autonoma ed efficace valore dai dati e dalle informazioni raccolti.

“Abbiamo individuato, dopo un’opportuna analisi, quali fossero i consumi da controllare con attenzione all’interno dei nostri impianti. A questo punto abbiamo predisposto dei KPI al fine di trovare, attraverso opportuni studi, anomalie da funzionamenti e sprechi. Non solo, questo tipo di analisi consente inoltre di individuare derive negative nei consumi, verificandone l’andamento e permettendo quindi di monitorare le performance dei diversi impianti. L’installazione di questo sistema si inquadra all’interno del più ampio percorso di decarbonizzazione che stiamo compiendo: in questo senso AFV Acciaierie Beltrame Spa, ha acquisito di recente 12 centrali idroelettriche situate nell’arco alpino italiano: tali asset forniranno un contributo sensibile di energia rinnovabile consentendo di realizzare l’autoconsumo a distanza e contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi di decarbonizzazione", ha commentato Ing. Gianmaria Zanni, Energy COO.

Con questo accordo Edison Next e AFV Beltrame Group compiono il primo passo di un percorso che potrà prevedere la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati a rendere i siti del Gruppo sempre più sostenibili. L’accordo appena siglato si inquadra all’interno dell’impegno di AFV Beltrame Group per la riduzione delle emissioni e la maggiore sostenibilità ambientale delle proprie attività. Impegno che si è concretizzato in un piano di decarbonizzazione che ha come obiettivo la riduzione del 40% delle emissioni di CO2 di scopo 1 e 2 al 2030, facendo leva su 4 pilastri: efficienza produttiva, azioni di economia circolare, autoconsumo di energia rinnovabile e utilizzo di idrogeno.