EF Solare Italia presenta la 5° edizione del Rapporto di Sostenibilità 2023

EF Solare Italia: pubblicato il Rapporto di Sostenibilità 2023 e investiti 130 milioni in programmi di revamping e repowering

Il panorama energetico globale continua a richiedere soluzioni innovative e sostenibili per affrontare sfide cruciali come il cambiamento climatico. In questo contesto, EF Solare Italia si conferma come un pilastro fondamentale della transizione verso un futuro più verde e sostenibile. Il recente Rapporto di Sostenibilità 2023, presentato in quinta edizione, offre uno sguardo dettagliato sulle attività del Gruppo nel promuovere la sostenibilità ambientale e sociale.

EF Solare Italia, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa, è controllato al 70% da F2i, attraverso i suoi fondi, e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances. La sua presenza sul territorio si traduce in 318 impianti con una capacità complessiva di 1.055 MW, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, evitandone l'emissione di ben 640.000 tonnellate. Nel corso del 2023, EF Solare Italia ha mantenuto un impegno costante nel miglioramento delle performance degli asset fotovoltaici esistenti e nell'ottimizzazione della loro gestione. Con un investimento di oltre 130 milioni di euro, il Gruppo ha finanziato programmi di revamping e repowering, oltre allo sviluppo e alla costruzione di nuovi impianti in Italia e Spagna. Grazie a questo impegno, sono stati realizzati quasi 100 MW di revamping moduli e 6 MW di repowering, contribuendo così ad aumentare l'efficienza complessiva degli impianti.

Oltre ad essere leader nel settore fotovoltaico, EF Solare Italia ha dimostrato un forte impegno nell'innovazione attraverso l'agrivoltaico. Da oltre 10 anni, il Gruppo ha investito nella realizzazione di serre fotovoltaiche lungo la costa tirrenica e jonica della provincia di Cosenza, in Calabria. Attualmente, le serre fotovoltaiche di EF Solare hanno una capacità di 32 Megawatt e producono ogni anno oltre 42 milioni di kWh di energia elettrica, alimentando il consumo medio annuo di circa 16 mila famiglie italiane. Questa iniziativa non solo contribuisce alla produzione di energia rinnovabile, ma promuove anche pratiche agricole sostenibili, coltivando limoni, cedri e arance su oltre 40 ettari di terreno.

Nel percorso verso la sostenibilità, EF Solare Italia ha abbracciato l'innovazione digitale. Nel 2023, è stato implementato il primo modulo del sistema di CMMS (Computerized Maintenance Management System), finalizzato a ridurre al minimo l'indisponibilità degli impianti e garantire una gestione più efficiente. Inoltre, l'azienda ha intensificato gli sforzi nell'ambito dell'Information Technology per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei processi. L'azienda ha posto un'attenzione particolare alla formazione e all'inclusività. Nel 2023, è stata lanciata l'iniziativa "Conoscersi", che prevede incontri periodici aperti a tutti i dipendenti per favorire la conoscenza reciproca e incentivare l'interazione tra colleghi.

Complessivamente, sono state erogate 3.816 ore di formazione nel corso dell'anno, testimoniando l'impegno dell'azienda nel promuovere lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti. Inoltre, EF Solare Italia ha sostenuto attivamente programmi di formazione esterni e ha accolto scolaresche presso i suoi impianti, promuovendo la consapevolezza sull'energia rinnovabile e sull'importanza della sostenibilità ambientale. EF Solare Italia continua a dimostrare un impegno tangibile verso la sostenibilità, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili nel settore energetico e contribuendo attivamente alla transizione verso un futuro più verde e resiliente.