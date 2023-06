Emilia-Romagna: prosegue il supporto del Gruppo AXA alla popolazione

Alluvione Emilia-Romagna: prosegue la catena di solidarietà e vicinanza del Gruppo AXA Italia verso le popolazioni colpite

Il Gruppo assicurativo AXA Italia, coerentemente con la propria attitudine di vicinanza ai clienti, continua ad essere in prima linea in Emilia-Romagna per offrire un supporto concreto alle popolazioni colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Grazie alla pronta attivazione dell’unità di crisi Cat Nat e di una task force dedicata di periti e importanti società di salvataggio, si è subito messa in moto una vera e propria catena di solidarietà e vicinanza virtuosa per facilitare un più rapido ritorno alla normalità delle persone colpite, attraverso azioni concrete che vanno anche oltre gli obblighi di polizza.

“Continuiamo a essere vicini alla popolazione dell’Emilia-Romagna con iniziative concrete, che vanno anche oltre gli obblighi di polizza", ha dichiarato Maurizio Rainò, Claims Director del Gruppo assicurativo AXA Italia. "Abbiamo immediatamente attivato il programma AXA ProMeteo e la nostra unità di crisi CAT NAT per offrire un supporto tempestivo e dedicato coinvolgendo la nostra rete di periti e società di salvataggio; continuiamo ad essere al fianco delle aziende e dei privati per facilitare un più rapido ritorno alla normalità, accelerando i nostri processi liquidativi, pagando subito i sinistri piccoli (94% di primi sopralluoghi effettuati) e mettendo a disposizione significativi acconti volontari per i sinistri medio-grandi (51% di acconti già corrisposti in quest’ultima categoria)".

"A questo si aggiunge la disponibilità dei nostri periti nell’offrire una valutazione dei danni anche a chi non ha una garanzia dedicata per agevolare l’accesso a futuri rimborsi pubblici. Mettiamo ancora una volta in campo lo spirito di AXA Italia, che vede uniti Compagnia, Agenti, Distributori e partner, nel supportare e dare risposte concrete ai nostri clienti nel reale momento del bisogno”, ha concluso Rainò.