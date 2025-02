Enel Premium Partner di Milano Cortina 2026: innovazione e sostenibilità per i Giochi Invernali

Enel Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: inaugurato lo Sport Village

A un anno dall’inizio del conto alla rovescia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Enel ha ufficializzato la sua partecipazione come Premium Partner dell’evento. L’annuncio è stato dato durante l’inaugurazione del Milano Cortina 2026 Sport Village powered by Samsung & Enel, situato in Piazza Duomo a Milano, un’area interattiva dove i visitatori potranno vivere in prima persona l’emozione degli sport invernali. All’evento hanno partecipato diverse personalità di rilievo, tra cui Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel, Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Louis Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia, e Andrea Varnier, Amministratore delegato di Milano Cortina 2026.

Il villaggio, che resterà aperto fino al 6 marzo, offrirà agli appassionati la possibilità di cimentarsi in discipline olimpiche invernali come curling e hockey su ghiaccio, oltre a incontrare campioni italiani tra cui la giocatrice di curling Stefania Constantini e i pattinatori Arianna e Pietro Sighel. Uno spazio dedicato allo sport, ma anche un luogo simbolico che celebra il forte legame tra innovazione, sostenibilità e competizione sportiva. All'interno sarà presente anche uno stand Enel, dove i visitatori potranno scoprire i servizi e prodotti energetici dell’azienda.

L’impegno di Enel non si limita alla fornitura di energia rinnovabile al 100% durante i Giochi, ma include anche un vasto piano di ammodernamento delle infrastrutture energetiche in Lombardia e Veneto. L’obiettivo è garantire un livello di elettrificazione avanzato per tutte le località che ospiteranno le competizioni, contribuendo così alla realizzazione di un evento a basso impatto ambientale.

Nicolò Mardegan, Responsabile Relazioni Esterne di Enel, ha sottolineato l'importanza dell’evento come occasione per rafforzare il legame tra Enel, imprese, comunità e cittadini. “I Giochi rappresentano non solo un simbolo di eccellenza sportiva, ma anche un'opportunità per avvicinarci ancora di più alle persone, ascoltandone le esigenze e contribuendo al loro benessere. Lo sport diventa così uno strumento di sostenibilità sociale e ambientale, in grado di creare relazioni forti e valorizzare il territorio”.

Andrea Varnier, Amministratore delegato di Milano Cortina 2026, ha evidenziato il valore della collaborazione con partner come Enel e Samsung, fondamentali per diffondere lo spirito olimpico e avvicinare il pubblico all’evento. “Piazza Duomo si trasforma ancora una volta in un punto di riferimento per tutti gli appassionati, accendendo l’entusiasmo per i Giochi del 2026. Il coinvolgimento di aziende leader come Enel testimonia la passione e l’impegno verso lo sport e la sostenibilità”.

Con questa partnership strategica, Enel conferma il suo ruolo di protagonista nell’innovazione e nella transizione energetica, ponendosi come punto di riferimento per la sostenibilità anche nel mondo dello sport. Milano Cortina 2026 sarà così non solo un importantissimo evento sportivo, ma anche un esempio concreto di come tecnologia e sostenibilità possano integrarsi per un futuro più verde e responsabile.

