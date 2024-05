Enel X e BCP insieme per sostenere le PMI nella transizione energetica

Enel X e BCP: siglato protocollo d'intesa per aiutare le PMI nei processi di transizione energetica

La Banca di Credito Popolare (BCP) ha annunciato oggi l'avvio di un programma innovativo volto a supportare le piccole e medie imprese (PMI) nei loro processi di transizione energetica. In collaborazione con Enel X, BCP ha siglato un Protocollo d’Intesa che mira a offrire ai propri clienti le migliori soluzioni energetiche disponibili, facilitando il percorso verso la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione.

Il Protocollo d’Intesa tra BCP ed Enel X, della durata di un anno e rinnovabile, risponde agli obiettivi ambiziosi fissati dall'Unione Europea: riduzione del 55% delle emissioni nette di gas serra entro il 2030 e raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Attraverso questa collaborazione, le PMI clienti di BCP potranno beneficiare di una consulenza gratuita fornita dagli esperti di Enel X nella fase preliminare del progetto. Questo servizio includerà diagnosi energetiche dettagliate per identificare opportunità di ammodernamento dei processi industriali (Certificati Bianchi) e soluzioni di carbon compensation, oltre alla realizzazione di un report di sostenibilità che guiderà le strategie di sostenibilità/ESG e di carbon neutrality.

Il principale obiettivo del protocollo è agevolare l’accesso delle PMI a soluzioni per la transizione energetica, garantendo l’uso corretto delle tecnologie avanzate e promuovendo una cultura d’impresa basata su principi di sostenibilità. BCP si impegna a sostenere questi programmi fornendo la propria competenza e il proprio know-how specifico, assicurando al contempo il rispetto del merito creditizio dei clienti.

Il Direttore Generale di BCP, Mario Crosta, ha dichiarato: “L’accordo nasce dalla necessità di realizzare partnership concrete di sostegno al tessuto produttivo locale, consapevoli dell’importanza della transizione energetica per il Paese. Grazie a questo protocollo forniamo, tramite un partner autorevole come Enel X, la possibilità alle imprese di usufruire di una consulenza specializzate e agevolata. L’obiettivo è quello di generare valore sul territorio in cui operiamo e contribuire ad amplificare la cultura della sostenibilità”.

Questo programma rappresenta un passo significativo per BCP nel sostenere le PMI nella loro evoluzione verso pratiche più sostenibili e responsabili. La collaborazione con Enel X permetterà di mettere a disposizione delle imprese soluzioni innovative e strumenti efficaci per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica. La Banca di Credito Popolare continua così a dimostrarsi un partner affidabile per le imprese, contribuendo al contempo allo sviluppo di un'economia più sostenibile e resiliente. Con questa iniziativa, BCP e Enel X non solo supportano le PMI nella transizione energetica, ma promuovono anche una cultura aziendale orientata alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.