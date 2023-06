Energia green, Intesa Sanpaolo rafforza la partnership con Regalgrid Europe

Intesa Sanpaolo e Regalgrid Europe insieme per la gestione innovativa dell’energia green

Intesa Sanpaolo amplia e rafforza con Regalgrid Europe la propria rete di partnership volta a supportare gli investimenti delle PMI in energia da fonti rinnovabili e autonomia energetica, come fissato in Motore Italia Transizione Energetica, il programma del Gruppo lanciato ad aprile che dedica una specifica progettualità a tali obiettivi e alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili in linea con gli obiettivi del PNRR e del Green Deal Europeo. Nell’ambito degli oltre 410 miliardi di euro stanziati da Intesa Sanpaolo da qui al 2026 a supporto degli obiettivi delle Missioni del PNRR, 76 miliardi sono infatti dedicati ad investimenti in impianti di energie rinnovabili e in interventi a supporto della transizione energetica.

Per promuovere tali finalità la prima banca italiana ha quindi sottoscritto un accordo di collaborazione con Regalgrid Europe, PMI innovativa e società benefit con sede a Treviso, attiva nello sviluppare sistemi sostenibili, avanzati e innovativi di gestione e distribuzione dell’energia rinnovabile. A fronte dell’accordo con Intesa Sanpaolo, le imprese interessate a costituire una CER e che richiederanno consulenza potranno interfacciarsi con Regalgrid Europe, che garantirà un riscontro entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e metterà a disposizione il proprio know-how consulenziale e tecnico grazie ad una innovativa piattaforma tecnologica, che consentirà di sviluppare CER aperte e interconnesse in modo bilanciato e ottimizzato in real-time.

La piattaforma Regalgrid di monitoraggio e gestione dell’energia è strategica nell’ambito Comunità Energetiche Rinnovabili, che costituiscono appunto una progettualità virtuosa di autoproduzione di energia elettrica da fonti green: gruppi di famiglie, imprese, enti del terzo settore, possono scegliere di unirsi per autoprodurre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo l’energia 'condivisibile a KM-zero'.