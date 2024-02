Energy Storage, Industrie De Nora avvia collaborazione con Mangrove Lithium

Industrie De Nora consolida il ruolo nel settore Energy Storage: al via collaborazione con Mangrove Lithium

Industrie De Nora, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili, ha stretto una collaborazione con Mangrove Lithium, che prevede la fornitura di sistemi CECHLOTM. Mangrove utilizzerà le tecnologie elettrochimiche di De Nora nel processo brevettato Clear-LiTM technology per raffinare il litio, proveniente sia da miniere che da recupero delle batterie esauste, per la produzione di nuove batterie, contribuendo a sbloccare i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento del litio.

La collaborazione con l’azienda canadese dimostra la flessibilità delle soluzioni tecnologiche di De Nora in grado di soddisfare le molteplici esigenze del mercato e posiziona l’azienda come partner di primo piano nei processi di elettrolisi del litio, un tassello fondamentale nello sviluppo dell’energy storage per contribuire ad un futuro più sostenibile. Infatti, l’elettrolizzatore CECHLO, tradizionalmente utilizzato per la produzione di Cloro, nell’ambito della partnership sarà configurato per la produzione e ilrecupero del litio, realizzando un ciclo virtuoso di questo raro metallo e facilitando l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici grazie alla riduzione dei costi e all’aumento della disponibilità di materia prima.

Mangrove, che annovera tra i propri clienti vari attori globali di tutta la filiera della produzione di batterie al litio, inclusi estrattori, produttori e riciclatori di batterie, presidia i mercati della produzione di materiali per le batterie in Nord-America, Sud America, Europa e Australia. Attraverso la partnership con De Nora, Mangrove potrà proporre sul mercato una value proposition più competitiva, andando incontroalle esigenze dei diversi attori che usufruendo della soluzione CECHLO, potranno offrire un approccio di economia circolare sostenendo quindi la penetrazione dei veicoli elettrici e generando di conseguenza importanti opportunità di crescita del business.

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova partnership che conferma la nostra visibilità a livello internazionale e ci permette di espandere ulteriormente i nostri mercati di sbocco, ampliando il nostro contributo positivo in ambito Energy Storage e confermando la vocazione di De Nora verso l’economia circolare”, ha commentato Frank Tomaselli, Chief Regional Officer di De Nora North America.

Saad Dara, Amministratore Delegato di Mangrove, ha commentato: "La collaborazione conDe Nora per la nostra piattaforma di raffinazione del litio e per le implementazioni commerciali ci consentirà di fornire ai nostri clienti la nostra tecnologia al massimo livello di qualità e affidabilità. Siamo rimasti molto colpiti dagli impianti, dal team e dalle operazioni di De Nora quando li abbiamo visitati in Giappone. La loro attenzione ai dettagli, il livello di competenza e gli anni di esperienza aiuteranno Mangrove a raggiungere i nostri obiettivi di creare una catena di approvvigionamento del litio più sostenibile e a sbloccare i colli di bottiglia che attualmente esistono tra l'estrazione del litio e la produzione delle batterie".