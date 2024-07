Enex Technologies: ottenuto il “Committed” badge da EcoVadis per la sua strategia di sostenibilità

Enex Technologies si aggiudica il badge "Committed" da EcoVadis: riconosciuta per l'eccellenza ambientale e l'impegno nella sostenibilità

Enex Technologies, leader mondiale nel settore delle soluzioni a refrigerante naturale per il raffreddamento, riscaldamento, ventilazione e refrigerazione commerciale e industriale (HVACR), ha ottenuto il prestigioso badge "Committed" da EcoVadis, una delle principali piattaforme di valutazione della sostenibilità aziendale. Questo riconoscimento certifica la performance di Enex al di sopra della media del settore, con un particolare eccellenza nell'area Ambientale. EcoVadis analizza la performance aziendale in aree chiave come l'ambiente, i diritti umani, l'etica e gli acquisti sostenibili. La certificazione ricevuta da Enex Technologies dimostra l'impegno dell'azienda nella sostenibilità, che è alla base della sua missione aziendale.

François Audo, CEO di Enex Technologies, ha commentato: “La sostenibilità è la ragione per cui esistiamo, e il risultato ottenuto con il Badge Committed di EcoVadis è un ulteriore riconoscimento dell'impatto e della visione della nostra leadership nel settore delle tecnologie climatiche. Questo traguardo ci incoraggia a continuare il nostro percorso di sostenibilità, sviluppando ulteriormente soluzioni a refrigerante naturale che aiutano vari settori applicativi e industrie strategiche a ridurre la loro impronta carbonica e ad affrontare la transizione energetica".

La certificazione EcoVadis si aggiunge a una serie di iniziative che Enex Technologies ha intrapreso per ridurre il riscaldamento globale e mitigare i cambiamenti climatici attraverso la decarbonizzazione. Fondata nel 2004 da Sergio Girotto, pioniere nella progettazione di unità a CO2, Enex ha contribuito al risparmio di oltre 1 milione di tonnellate di CO2 equivalente grazie all'adozione di soluzioni a basso GWP e alla sostituzione di sistemi con refrigeranti ad alto impatto ambientale.

Enex Technologies è anche un partner attivo di ENOUGH, un consorzio finanziato dall'UE composto da 30 partner di 12 paesi europei, che sostiene la strategia “Farm to Fork” dell'UE. Questo progetto mira a sviluppare soluzioni tecnologiche per la catena alimentare, affrontando le emissioni di gas serra associate ai sistemi alimentari. Inoltre, Enex Technologies ha collaborato con il partner scientifico 3BEE per adottare 3 alveari tecnologici di biomonitoraggio in Italia, Francia e Spagna, come parte del suo impegno per la protezione della biodiversità e della vita sul pianeta. L'azienda si distingue anche per il suo impegno verso gli alti standard ambientali e di sicurezza nelle sue strutture produttive, con oltre il 54% dei siti operativi già certificati ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.