Eni: avviata la produzione di gas dal giacimento Argo Cassiopea nel Canale di Sicilia

Eni inizia la produzione dal giacimento Argo Cassiopea nel Canale di Sicilia: un nuovo passo per la sicurezza energetica italiana

Eni ha ufficialmente avviato la produzione di gas dal giacimento Argo Cassiopea, il più rilevante progetto di sviluppo a gas sul territorio italiano. Situato nel Canale di Sicilia, il giacimento rappresenta un’importante tappa nella strategia di Eni per la valorizzazione del gas naturale nazionale e per garantire la sicurezza energetica del Paese. La produzione è stata avviata a soli tre anni dall’inizio dei lavori, un risultato significativo per un progetto di tale scala.

Il gas estratto dai quattro pozzi sottomarini perforati è trasportato tramite una linea sottomarina di 60 km fino all’impianto di trattamento di Gela. Una volta trattato, il gas verrà immesso nella rete nazionale, contribuendo così a soddisfare il fabbisogno energetico dell'Italia. La produzione presso Argo Cassiopea è completamente sottomarina, evitando impatti visivi e mantenendo emissioni prossime allo zero. Inoltre, l’installazione di 3,6 MWp di pannelli fotovoltaici contribuirà a raggiungere la neutralità carbonica per le emissioni Scope 1 e 2.

Operato da Eni in joint venture con Energean, il giacimento Argo Cassiopea dispone di riserve stimate in circa 10 miliardi di metri cubi di gas, con una produzione annuale di picco prevista di 1,5 miliardi di metri cubi. Questo sviluppo rappresenta un passo fondamentale nella strategia di Eni di utilizzare il gas naturale come fonte di energia a basse emissioni, giocando un ruolo cruciale nel rafforzare la sicurezza energetica e sostenibilità del sistema energetico italiano.