Entopan, al via i lavori del Comitato di indirizzo Strategico e Scientifico

Entopan, sotto la Presidenza di Profumo partono i lavori del Comitato di indirizzo Strategico e Scientifico

Sono partiti ufficialmente, in occasione del suo formale insediamento, i lavori del Comitato di indirizzo Strategico e Scientifico di Entopan Smart Networks & Strategies che, sotto la Presidenza di Francesco Profumo (annunciata lo scorso dicembre) si compone oggi di altri sette membri: Gino Crisci, Luca De Biase, Marina Galati, Emilia Garito, Gianluigi Greco, Maria Claudia Pignata, Giovanni Tesoriere. Il Comitato opererà al fianco di Entopan nello sviluppo di una visione etica ed umanistica per accompagnare le grandi sfide di transizione digitale, energetica e di sostenibilità che il mondo deve affrontare, in coerenza al paradigma di Innovazione Armonica che la società ha pionieristicamente elaborato nel corso degli ultimi anni.

In particolare, il lavoro del Comitato supporterà il Progetto di Harmonic Innovation Group, importante iniziativa industriale di respiro internazionale promossa da Entopan, che punta a rendere la Calabria e l’intero Mezzogiorno vero e proprio Hub Mediterraneo di sviluppo innovativo a sostegno della crescita economica, sostenibile e armonica del Paese e dell’Europa, in una prospettiva di collegamento stabile con i principali ecosistemi globali dell’innovazione.

Una visione che mira a ripristinare l’equilibrio armonico tra esseri umani, in primis, e con il pianeta, superando i sempre più evidenti limiti dei modelli esponenzialmente incrementali che hanno guidato lo sviluppo economico e sociale negli ultimi decenni, per tornare invece a operare con ottica di lungo periodo e disegnare un futuro sostenibile in cui l’innovazione sia pensata, limitata o esplosa in base al suo impatto sugli aspetti essenziali dell’essere umano, delle società e dei territori.

È con questo ambizioso compito che, sotto la guida esperta di Francesco Profumo, il Comitato ha aggregato autorevoli figure negli ambiti su cui Entopan lavora puntando a generare il maggior impatto positivo possibile all’interno di una visione e di una cornice valoriale pienamente condivise. All’invito hanno risposto, aderendo all’iniziativa, professori, studiosi ed esperi del calibro di Gino Crisci, già rettore dell’Università della Calabria; Luca De Biase, scrittore e giornalista, profondo conoscitore degli impatti dell’innovazione; Emilia Garito, founder di Quantum Leap e Presidente di Deep Ocean Capital SGR ; Marina Galati, tra le massime esperte di lavoro sociale, membro del CDA di Banca Etica; Gianluigi Greco, Direttore del Dipartimento di Matematica dell’Università della Calabria, alla guida del Comitato di Coordinamento per l'intelligenza artificiale voluto dal Governo Italiano; Maria Claudia Pignata, AD di VeniSIA, acceleratore focalizzato sul tema della sostenibilità; Giovanni Tesoriere, CEO di LIFTT attivo sul Venture Capital Impact.

Il think tank, affiancherà il management di Entopan e Harmonic Innovation Group che vede già coinvolte importanti personalità del mondo dell’impresa e dell’università come Luca Meldolesi, Riccardo Monti, Vittorio Coda, Antonio Viscomi, Emanuele Spampinato e Diego Teloni.

“Dando il via al lavoro del Comitato voglio ringraziare il team di Entopan per il lavoro e l’entusiasmo con cui in questi anni ha costruito una rete di relazioni e partner su cui ha sviluppato il progetto di Innovazione Armonica. Un seme che può dare grandi risultati. Come Comitato Scientifico e Strategico abbiamo messo insieme competenze diverse e con professionalità consolidate per portare confronti di visione sulla base di dati e metriche oggettive su cui orientare l’indirizzo strategico al servizio di un’idea così ambiziosa. Harmonic Innovation Group ha tutte le carte per diventare una delle grandi storie positive di cui il Paese, le nostre società e i nostri giovani hanno bisogno, e per questo sentiamo tutti la responsabilità di scriverla e realizzarla al meglio”, ha dichiarato Francesco Profumo.

Francesco Cicione, fondatore e Presidente di Entopan, ha aggiunto: "Il Sud ha bisogno di nuove ambizioni e nuove vocazioni. Può e deve svolgere un ruolo di primo piano nelle dinamiche globali della nuova economia digitale collegandosi con i principali ecosistemi per l’innovazione. Non è utopia né retorica. È il momento giusto per farlo. La geografia industriale e finanziaria mondiale sta cambiando rapidamente e il Mediterraneo è, sempre più, scenario privilegiato. L’Harmonic Innovation Group ed il neo-costituito Comitato Scientifico e Strategico sono al servizio di questa sfida. Desidero ringraziare il Professor Profumo e ogni singolo membro per la generosità e il sincero coinvolgimento con cui hanno abbracciato questa visione condividendo con noi il loro valore professionale e umano”.