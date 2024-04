Eurocucina 2024: Candy cambia logo. Soluzioni sempre più smart e connesse

Un salto nella casa del futuro: Candy presenta la sua evoluzione a Eurocucina 2024. Nuovo logo e soluzioni sempre più smart

Candy cambia volto, con un nuovo logo pronto a raccontare l'approccio innovativo e "smart" di un marchio tutto italiano. Con una storia che risale al 1945, Candy ha sempre incarnato l'eccellenza nel campo degli elettrodomestici, ed è ora pronta a portare questa eredità a nuovi vertici, combinando design italiano, innovazione tecnologica e praticità quotidiana. La trasformazione del marchio - estetica e tecnologica - è stata presentata in occasione della Milano Design Week 2024, con uno stand interamente dedicato ad Eurocucina – FTK - Technology For the Kitchen.

Il nuovo logo, caratterizzato da linee pulite ed eleganti, riflette l'evoluzione del marchio verso un'estetica senza tempo. Il colore azzurro iconico lascia spazio a un grigio elegante, in linea con la modernizzazione del brand. Nella sfera prodotto, l'innovazione di Candy si estende attraverso una lunga lista di novità, tutte progettate per semplificare e migliorare la vita quotidiana. Le nuove soluzioni sono pensate per essere intuitive, tecnologiche e connesse, offrendo un'esperienza senza pari nel mondo degli elettrodomestici per la casa.

Lo spazio espositivo progettato per Eurocucina 2024 si concentra sull'esperienza del consumatore; le singole aree sono pensate per immergere i visitatori nell'universo di Candy, consentendo loro di provare i prodotti in prima persona e di scoprire le ultime innovazioni nel settore della cucina. Il concetto “ready to cook” è perfettamente rappresentato dalle gamme Candy Black, Candy Full Inox e Candy Stainless Steel Collection; queste soluzioni non solo offrono un design italiano di alta qualità, ma sono anche dotate delle più recenti tecnologie, come la funzione No Preheat (che permette di avviare il ciclo di cottura senza preriscaldamento) e FullMenu (che consente di cucinare contemporaneamente un menu completo grazie ai sei diversi livelli presenti nella cavità), che semplificano la preparazione dei pasti.

La connettività è un altro elemento chiave della trasformazione di Candy. Grazie all'app hOn, i consumatori possono gestire i propri elettrodomestici in modo intelligente e remoto, ottimizzando l'efficienza energetica e riducendo gli sprechi. La nuova era del marchio è "ready to connect", pronta a massimizzare il potenziale della connettività con l’app hOn.

Ma le novità non si limitano al mondo della cucina: Candy ha presentato anche una gamma di lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi da incasso all'avanguardia. Tra le introduzioni tecnologiche più interessanti troviamo Circle Fresh, che assicura una circolazione dell’aria regolare e uniforme in ogni punto del frigorifero; Adaptive Humidity Area, un cassetto che assicura il livello di umidità ottimale per frutta e verdura; e Panorama Light, elemento di design funzionale che cattura l’attenzione e garantisce una visibilità totale in ogni punto.

L'intervista di affaritaliani.it a Giampiero Morbello, Head of Brand & IoT di Haier Europe

Giampiero Morbello, Head of Brand & IoT di Haier Europe, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it il percorso di crescita di Candy e la vicinanza del marchio al mondo dell'innovazione. "Candy è una delle aziende più storiche nel mondo degli elettrodomestici", spiega Morbello, "un’azienda italiana che ha sempre avuto una grande vicinanza al mondo della tecnologia. Con l’acquisizione di Candy da parte di Haier, abbiamo potuto spingere ancora di più sullo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie, molte delle quali legate alla sfera dell'IoT e al mondo della digitalizzazione".

La forte spinta tecnologica ha portato all'investimento di circa 350 milioni di euro, con l'avvicinamento ad uno stile - anche estetico - più smart e innovativo. "È proprio questo il momento giusto per rilanciare il brand Candy in maniera rivoluzionaria. Il nuovo logo è totalmente diverso, e porta con sé i valori intrinsecamente legati a Candy, dall'italianità al design, fino all’essere smart, che significa sfruttare la tecnologia digitale per semplificare la vita dei consumatori", continua Morbello.

I forni della nuova gamma assicurano un'attenta gestione della temperatura e, conseguentemente, una miglior cottura. "Con il nuovo forno, risolviamo uno dei problemi che il consumatore normalmente ha con l’utilizzo del forno, ovvero il preriscaldamento. La nuova tecnologia permette di cuocere senza dover necessariamente preriscaldare, assicurando un vantaggio consistente. Allo stesso tempo, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, è possibile guardare cosa si sta effettivamente cuocendo all’interno del forno e modificare il percorso di cottura a seconda delle proprie necessità. Un discorso simile si applica al mondo delle lavatrici. Attraverso l’uso dell’applicazione Candy, è possibile fotografare il proprio bucato ed individuare il programma di lavaggio più indicato per i capi".

Tutti gli elettrodomestici Candy possono facilmente essere connessi, partecipando alla creazione di una "smart home" in grado di migliorare la gestione consapevole dell'energia - o energy management. "L'app hOn è il centro di intelligenza che coordina il nostro ecosistema, aumentando il valore del singolo elettrodomestico", conclude Morbello. "L'interconnettività promossa da Candy permette di gestire l’elettrodomestico in modo intelligente, rendendo il prodotto ancora più eco-sostenibile".