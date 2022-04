Euroimport Pneumatici, la top 10 dei brand più acquistati online

Euroimport Pneumatici, ecco la classifica delle gomme auto più apprezzate nell'e-Commerce in Italia

Non solo una moda o un trend legati al momento, ma un vero e proprio cambio di abitudini: è da anni ormai che si nota un sempre crescente ricorso degli italiani agli acquisti online e la pandemia ha dato la spinta finale al processo anche in settori fortemente legati alla "fisicità" come lo shopping di gomme per auto. Grazie a Euroimport Pneumatici possiamo scoprire quali sono le gomme auto online preferite dagli italiani e i brand più venduti sui canali digitali.

Il portale torinese, uno dei più "antichi" (è attivo dal 2009), affidabili e visitati e-Commerce di pneumatici auto in Italia, ha messo a nostra disposizione alcuni dati relativi ai volumi di vendita delle gomme online in Italia in tutto scorso anno, che ci permettono di comprendere l'evoluzione del settore e delle abitudini degli automobilisti del nostro Paese. In particolare, scopriamo che tra 2020 e 2021 le vendite sono cresciute di oltre il 40%, con un "boom" anche per i modelli di brand all’apparenza meno conosciuti, e anche i primi mesi del 2022 si sono aperti all'insegna del segno più. La classifica dei modelli di pneumatici più venduti su Euroimport Pneumatici nel 2021 vede alle prime 10 posizioni: Tracmax X Privilo TX3, Nexen N blue HD PLUS, Hankook VENTUS PRIME 3 K125, Tomket Sport, Bridgestone TURANZA T005, Continental ECOCONTACT6, Nankang NOBLE SPORT NS-20, Hankook KINERGY ECO 2 K435, Kumho EcoWing ES31 e Pirelli CINTURATO P7.

Analizzando le performance, si notano ovviamente molti marchi budget (a cominciare dal Tracmax, il prodotto più venduto dell'anno passato) che confermano come il canale digitale sia utilizzato innanzitutto perché consente di acquistare prodotti economici. Ma è sempre più evidente che gli automobilisti si orientano su prodotti di marchi affermati e premium, come Hankook, Bridgestone, Continental e Pirelli, che indicano come l'e-Commerce possa anche essere il posto in cui trovare il giusto punto di incontro tra costo e convenienza, visto che sui siti online (e in particolare su Euroimport Pneumatici) ci sono prezzi inferiori rispetto agli altri canali di vendita.

La top ten dei brand di costruttori pneumatici

Questa evoluzione è ancora più lampante se guardiamo la classifica complessiva dei brand più apprezzati dai consumatori che scelgono di acquistare su Euroimport Pneumatici. All'interno della classifica troviamo, in ordine: Tracmax, Nexen, Hankook, Tomket, Nokian, Bridgestone, Pirelli, Continental, Toyo e Kumho.

Se, infatti, si conferma il dominio di Tracmax (marchio prodotto dai cinesi di Shandong Yongsheng Rubber), nelle altre posizioni spiccano nomi ben noti di costruttori premium, come Bridgestone, Continental, Pirelli, ma anche alcuni brand emergenti orientali (Nexen, Hankook, Toyo e Kumho) e infine due marchi europei di diversa provenienza. Nokian, infatti, è un costruttore storico di base in Finlandia (e non a caso è l'inventore delle gomme invernali), mentre Tomket è un progetto recente sorto in Repubblica Ceca e legato a un imprenditore che ha iniziato proprio da un sito di e-Commerce di pneumatici sul mercato locale, per poi estendere l'attività anche alla produzione di gomme.