Euronics Italia: fatturato a € 386 milioni, confermati Minuti e Dell'Acqua

Euronics Italia: il Bilancio d’Esercizio si chiude con un fatturato di 386 milioni di euro e un utile ante imposte pari a 407mila euro

L’assemblea dei Soci di Euronics Italia ha approvato in data 24 Maggio 2023 il Bilancio d’Esercizio di Euronics Italia Spa, chiuso al 31 dicembre 2022. La società ha raggiunto un fatturato di 386 milioni di Euro con un utile di esercizio ante imposte, riferito alle sole attività della centrale di Milano, di 407 mila Euro. Il complesso contesto geopolitico che ha interessato tutto il comparto produttivo italiano ed europeo non ha impedito a Euronics Italia Spa di proseguire il suo percorso evolutivo teso ad offrire un’esperienza omnicanale che punti alla centralità del cliente e dei suoi bisogni. In questa direzione, infatti, sono andati il consolidamento della piattaforma e-commerce ed il rilancio della App Mobile con il preciso obiettivo di offrire ai clienti un servizio puntuale ed immediato nei touchpoint di maggiore fruizione. Il lancio del programma Star Club lo scorso Febbraio, inoltre, consolida la volontà strategica di potenziare la relazione diretta con il cliente migliorando costantemente la customer satisfaction e la redditività delle vendite.

Il fatturato consolidato complessivo delle 10 imprese socie di Euronics Italia per le categorie “elettrodomestici” ed “elettronica di consumo” si è attestato a oltre 2,26 miliardi di Euro (al netto d’IVA), con un ebitda medio intorno al 5%. Un risultato che conferma Euronics il primo Gruppo d’acquisto e terzo player del mercato technical goods in Italia. Euronics detiene una quota del 13,1% nel panel “Retail Market” e del 23,9% nel panel “Technical Superstores” (dati GfK) grazie a 463 punti vendita su tutto il territorio nazionale – a insegna Euronics, Comet e Sme – di cui 277 diretti e 186 in affiliazione. Nel 2022 sono stati aperti 12 nuovi store a conferma della volontà di sviluppo della rete fisica nelle aree ritenute più strategiche in termini di copertura e per bacino d’utenza.

Le imprese socie, con oltre 6.600 collaboratori, consolidano la base occupazionale distribuita sul territorio italiano. Le inaugurazioni dello scorso anno, inoltre, hanno generato oltre 130 nuovi posti di lavoro, a testimonianza dell’impegno delle imprese a favore dello sviluppo delle comunità in cui operano. Nell’anno in corso sono previste ulteriori 15 nuove aperture.