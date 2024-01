Fattorie Garofalo: Daniele Paganelli nominato Responsabile Vendite Italia

Fattorie Garofalo nomina Daniele Paganelli nuovo Responsabile Vendite Italia

Novità in Fattorie Garofalo. Il gruppo imprenditoriale leader mondiale nel settore lattiero-caseario bufalino annuncia l’ingresso di Daniele Paganelli nel suo team come Responsabile Vendite Italia. Paganelli, con esperienza decennale nell’industria alimentare italiana, avrà il compito di guidare il reparto vendita Italia sia per il canale GDO sia per quello del Food Service. Arriva in Fattorie Garofalo dopo aver ricoperto per 7 anni l’analogo ruolo in Fresystem, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti dolciari surgelati. In precedenza, il manager ha maturato una lunga esperienza in campo commerciale in realtà di primordine come Délifrance Italia e Red Bull.

In Fattorie Garofalo, Paganelli è chiamato a rafforzare la squadra guidata da Alfio Schiatti, Chief Commercial Officer di Fattorie Garofalo, e a contribuire al percorso aziendale che punta al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento della posizione di leadership nel settore lattiero-caseario bufalino, massimizzando i vantaggi di una filiera totalmente circolare e integrata, garanzia di qualità e sostenibilità.