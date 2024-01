Ferragamo nomina Pierre La Tour come nuovo Group CFO

Ferragamo, annunciata la nomina di Pierre La Tour a Group CFO con decorrenza dal 18 marzo 2024

Salvatore Ferragamo, società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, annuncia la nomina di Pierre La Tour a Group CFO con decorrenza dal 18 marzo 2024. La Tour è stato designato dal Consiglio di amministrazione della Società anche quale Dirigente con Responsabilità Strategiche, in ragione delle prerogative e dei compiti allo stesso attribuiti relativi alle aree Amministrazione, Finanza, Controllo e Investor Relations. Con una consolidata esperienza manageriale di carattere internazionale maturata prevalentemente in società quotate, La Tour lascia la posizione di Group Chief Financial Officer and Investor Relator presso Biesse Group.

Laureato in Scienze Economiche presso l’università di Ginevra in Svizzera, Pierre La Tour ha iniziato la sua carriera nel settore non-profit per l'Aga Khan Foundation, occupandosi di micro-finanziamenti, sia a livello centrale a Ginevra che sul campo in Pakistan e India. Dopo un’esperienza in Asia con Société Générale, nel 1997 è entrato nel Gruppo Fiat, dove ha ricoperto diversi ruoli nelle società del gruppo con responsabilità sempre crescenti. È stato nominato CFO per la Iveco Defence Vehicles nel 2008 e successivamente nel 2014, ha assunto il ruolo di CFO per la business unit Specialty Vehicles creata all'interno di CNH Industrial. Nel 2015, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di CFO Cina per la CNH Industrial, con sede a Shanghai, dove ha guidato un importante turnaround razionalizzando e consolidando le strutture societarie e gestendo i rapporti negoziali nell’ambito delle joint ventures, ruolo cessato nel 2019 per entrare in Biesse, società quotata alla Borsa di Milano, come Group Chief Financial Officer and Investor Relator.

“Sono felice di dare il benvenuto a Pierre La Tour nel nostro team. Sono certo che il suo profilo internazionale e la sua esperienza diversificata saranno un grande valore aggiunto per il nostro Gruppo”, ha commentato Marco Gobbetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Salvatore Ferragamo.