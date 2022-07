Ferrari Trento celebra 120 anni di storia

Ferrari Trento festeggia i 120 anni: la famiglia Lunelli da 70 anni al timone dell'azienda

Due giorni di festeggiamenti per celebrare i 120 anni di Ferrari Trento, tenutisi nella cinquecentesca Villa Margon insieme alle molte persone vicine all’azienda e che hanno contribuito al suo successo, a partire dai collaboratori fino alle autorità, accanto a imprenditori, sportivi, chef e sommelier. I due giorni di festeggiamenti, il 6 e 7 luglio, sono stati l’occasione per l’annullo del francobollo celebrativo che Poste Italiane e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno voluto dedicare a questo significativo anniversario. Il francobollo, che rientra nella serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, sarà stampato in 500.000 esemplari e verrà distribuito a livello nazionale per tre mesi, al termine dei quali entrerà a far parte del Museo di Poste Italiane.

A contraddistiguere la cantina sin dal 1902, anno della sua fondazione da parte di Giulio Ferrari, una continua e costante ricerca dell'eccellenza insieme allo spirito innovatore, all’attenzione alle persone e al fortissimo legame con il territorio trentino. Valori susseguitisi fino alla terza generazione della famiglia Lunelli che festeggia quest’anno 70 anni al timone dell’azienda: una visione per cui l’impresa non si limita alla creazione di valore per gli azionisti, ma deve generare anche benessere, sicurezza e bellezza per chi vi lavora e per la comunità che la ospita. Da questa convinzione ha avuto origine il lungo impegno sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale di Ferrari Trento, che quest’anno ha ottenuto la certificazione di Carbon Neutrality. La riduzione a zero dell’impatto climatico delle emissioni dirette della cantina è stato un altro importante traguardo dopo la certificazione biologica e “biodiversity friend” di tutti i vigneti di proprietà.

L’identità di Ferrari è fortemente legata al territorio trentino, che si fa ambasciatore di questi luoghi anche valorizzandone e promuovendone il patrimonio artistico. I festeggiamenti per il 120° anniversario sono stati anche l’occasione per presentare la rinnovata bellezza di Villa Margon, sede di rappresentanza del Gruppo Lunelli, che negli ultimi due anni è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione nonché di un attento lavoro di ricerca dal punto di vista storico e artistico.