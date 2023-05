Festival dell'Economia di Trento, Capgemini: l’importanza tra digital e lavoro

Festival Economia Trento 2023: Capgemini mette al centro la digitalizzazione nel percorso evolutivo del mondo del lavoro italiano

Volge al termine la prima giornata del Festival dell’Economia di Trento 2023, giunto alla sua XVIII edizione: organizzato da Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento, il Festival ospiterà, dal 25 al 28 maggio, 260 eventi a cui prenderanno parte ospiti d’eccezione.

Presente all’evento anche l’azienda Capgemini, leader mondiale nel supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di business in qualità di Main Partner, con il primo di due appuntamenti dal titolo “L’economia digitale che sta cambiando il mondo del lavoro”. Proprio in occasione del primo panel, Michelangelo Ceresani, HR Director di Capgemini in Italia ha discusso la centralità assunta dal digitale all’interno dell’ambito lavorativo, e non solo: "La formazione delle competenze in ambito digitale è un tema cruciale su cui si giocherà buona parte dell'evoluzione economica e sociale del nostro Paese. Dalle istituzioni alle organizzazioni private, tutti sono chiamati a fare la propria parte”, ha commentato Ceresani.

Il tema del gap digitale, o digital divide, vale a dire la possibilità di accesso e la capacità di utilizzare tecnologie digitali, si rileva in particolar modo a livello generazionale. Questo riverbera inevitabilmente nel sistema imprenditoriale italiano, terreno su cui interviene Capgemini, la cui missione è proprio quella di accompagnare aziende nel percorso di digitalizzazione.

“Non sarà sufficiente puntare esclusivamente sulle persone che sono già in possesso di una preparazione adeguata e di attitudini adatte ai lavori dell’economia digitale: la loro presenza sul mercato è nei fatti insufficiente, rispetto alle necessità attuali e future da parte del mondo delle imprese”, prosegue Ceresani.

“Il mismatch che esiste oggi tra domanda e offerta può essere colmato solo tramite un serio piano di investimenti in percorsi di orientamento per far conoscere ai ragazzi le opportunità legate al mondo delle nuove tecnologie, e in piani di formazione mirati ad incrementare il bacino di risorse dotate delle competenze necessarie per operarvi”.

Il mondo del lavoro è dunque in costante mutamento e la richiesta è quella di adeguarsi nei più svariati aspetti il più velocemente possibile: parliamo ad esempio della nuova modalità di lavoro che tenta giorno dopo giorno di radicarsi, legata all'ibrido e alla organizzazione per task. Questo, insieme alla digitalizzazione sia di giovani che di adulti, rappresentano obiettivi sfidanti, il cui raggiungimento “potrà essere sicuramente facilitato da un ulteriore sviluppo delle sinergie tra pubblico e privato, che consentano di mettere a fattor comune strumenti, expertise e strutture e offrire così un sostegno concreto alla crescita della nostra economia", conclude Michelangelo Ceresani, HR Director di Capgemini.