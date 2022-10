Fiat punta sui social e lancia la campagna "La mia Panda è leggenda"

"La mia Panda è leggenda", sui social la nuova campagna pubblicitaria Fiat firmata Publicis Groupe

Fiat Panda celebra la sua storia attraverso il lancio di una nuova campagna social, “La mia Panda è leggenda”. Un hero video celebra, in stile native su TikTok, la personalità di Panda, "social since 1980", capace di superare tutti gli ostacoli e di far vivere esperienze straordinarie a intere generazioni di persone.

La narrazione si estende poi a tutti canali social ufficiali del brand: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e su YouTube, attraverso un piano di contenuti editoriali dal tone of voice iperbolico, a tratti ironico, e una visual identity dal forte impatto visivo.

Guarda il video

Utenti e creator sono incoraggiati a prendere parte al racconto, liberando la propria creatività e contribuendo così a incrementare i contenuti e l’affiatamento della community. Sono coinvolti nell’operazione creator affini al mondo automotive che svilupperanno lo storytelling mettendo in luce l'"epicità" di Fiat Panda e costruiranno momenti di engagement, reaction, condivisione. La pagina Facebook “Commenti Memorabili” posterà il “video hero” e permetterà la realizzazione di un video celebrativo con i commenti più belli.

Con #LaMiaPandaèLeggenda, Fiat Panda approda su BeReal, il nuovo social network di origine francese che permette di condividere attimi veri e reali di vita quotidiana, senza filtri. Creator e utenti potranno così scattare e condividere le loro foto, immortalando i momenti di vita vera con Fiat Panda. Tutta l’attività è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Starcom e Publicis Sapient, agenzie parte del One Team Stellantis di Publicis Groupe.