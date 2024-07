Fincantieri: a Bari la nuova tappa del roadshow 'Respect for Future'

Fincantieri arriva a Bari per promuovere la cultura del rispetto con la nuova tappa del roadshow 'Respect for Future'

Continua il viaggio di “Respect For Future”, il roadshow itinerante di Fincantieri che promuove la cultura del rispetto e contrasta la violenza di genere. Oggi, il progetto è arrivato per la prima volta in Puglia, facendo tappa presso lo stabilimento di Isotta Fraschini Motori a Bari. L’iniziativa, che ha già toccato gli stabilimenti di Trieste, Ancona e Castellammare di Stabia, mira a coinvolgere i siti produttivi di Fincantieri in tutta Italia. A Bari, l’evento ha visto la partecipazione attiva di oltre 150 persone, tra dipendenti e rappresentanti dei sindacati, tutti uniti nel sostenere una cultura aziendale all’insegna del rispetto e dell’inclusione.

La giornata è stata inaugurata da Andrea Bochicchio, Amministratore Delegato di Isotta Fraschini Motori, che ha dato il benvenuto ai partecipanti e illustrato l'importanza dell'iniziativa. Veronica Pitacco, Responsabile Comunicazione Interna di Fincantieri, ha poi presentato il progetto con la proiezione di un video manifesto. Ai temi del rispetto tra i giovani e nel mondo del lavoro e alla prevenzione della violenza sono stati dedicati gli interventi di Gabrielle Fellus, fondatrice dell’associazione I Respect, e di Paolo Giulini, Presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e criminologo. Il tutto è stato arricchito dalla proiezione di video, tra cui il docufilm “Un altro domani” di Silvio Soldini.

Attraverso Respect for Future, Fincantieri ha dato vita, per la prima volta in un gruppo industriale, a un progetto innovativo di comunicazione interna che, capovolgendo la prospettiva, si concentra proprio sulla prevenzione della violenza grazie all’educazione al rispetto e alle relazioni. La nuova tappa di Respect for Future è stata anche l’occasione per presentare il percorso everyDEI di Fincantieri e le iniziative in ambito Diversity, Equity & Inclusion (DEI), con un focus su Isotta Fraschini Motori, grazie agli interventi di Stefano D’Agata, Responsabile Coordinamento Risorse Umane Società Controllate Italia del Gruppo Fincantieri, e di Vladimiro Tarchi, Responsabile del Personale di Isotta Fraschini Motori.

Respect For Future è, infatti, parte fondamentale di everyDEI, il programma di Fincantieri che promuove diversità, equità e inclusione nell'ambiente lavorativo. L'iniziativa abbraccia vari ambiti: dal supporto alle persone con disabilità al dialogo intergenerazionale, dall'uguaglianza di genere alla valorizzazione delle diversità. Fincantieri mira a diventare un catalizzatore nel diffondere la cultura del rispetto, partendo dal presente per costruire un futuro migliore. Un obiettivo che richiede un impegno costante sui principi DEI. Proprio per questo, oltre a Respect For Future, Fincantieri ha attivato un programma di prevenzione con Differenza Donna, creando una rete di supporto interna. Ha inoltre istituito le cosiddette Antenne nei suoi stabilimenti e aderito a Generiamo cultura, un'iniziativa promossa da Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm per prevenire le molestie sul lavoro.