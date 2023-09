Findomestic e TBWA\Italia: lanciata la nuova piattaforma di comunicazione

Findomestic, arriva la nuova piattaforma di comunicazione in collaborazione con TBWA\Italia

Findomestic, in collaborazione con TBWA\Italia, dà vita a una nuova piattaforma di comunicazione che esprime la volontà di affermarsi come un vero e proprio punto di riferimento per chiunque desideri gestire al meglio le proprie esigenze finanziarie. Grazie a una gamma sempre più vasta di prodotti accessibili e sostenibili come i prestiti personali, le carte, il conto corrente e il conto deposito, con Findomestic ogni cliente sa di poter contare su un compagno di fiducia. Anche nelle situazioni più stressanti, come racconta il concept creativo che ha dato vita a un’unica e grande piattaforma di comunicazione pensata per durare nel tempo.

La nuova piattaforma è versatile e flessibile su tutti i mezzi, da quelli classici, come tv e radio, a quelli fisici, nelle agenzie Findomestic e non solo; dai profili social a tutti i canali digital e si contraddistingue per uno smile grafico che diventa tratto identitario del brand. Il tono di voce è fresco e leggero, come espresso dalla campagna di lancio tv: c’è chi riesce a rilassarsi in casa, chi gira felice in bici sotto il temporale, e chi non perde il sorriso neanche di fronte a spese impreviste o a strani incontri. Chi sceglie Findomestic continua a sorridere sapendo di avere un partner affidabile sempre al suo fianco.

Lorenza Ciacci, Direttrice Engagement, Media e Comunicazione di Findomestic, ha dichiarato: “L’arricchimento della nostra offerta attraverso l’introduzione di nuovi prodotti e di nuovi servizi, ci consente oggi più che mai, di porci al fianco dei nostri clienti per accompagnarli e supportarli a 360 gradi nella gestione del budget familiare. In un mondo che cambia velocemente e in cui l’incertezza è l’unica costante, Findomestic vuole essere quel partner fidato ed affidabile sui cui poter contare per ogni esigenza finanziaria. È questo che restituisce serenità ai nostri clienti ed è questo ciò che abbiamo voluto valorizzare in questo nuovo progetto di comunicazione”.