Findus spinge sulla comunicazione e lancia a Milano la "Seascape Room"

Findus lancia a Milano la campagna "Seascape Room"

Findus lancia a Milano la Seascape Room, un’installazione posizionata in piazza 25 Aprile, all'ombra di Porta Garibaldi, visitabile dal 26 al 29 gennaio. Come riporta Engage, si tratta di una struttura labirintica in grado di simulare l’immersione di un pesce in acque affollate da plastiche, rifiuti tessili e pesanti: un percorso nato per trasmettere la drammaticità dell’inquinamento dei mari, sensibilizzando i milanesi su un tema sempre più urgente da affrontare.

Nata dalla partnership avviata da Findus con Ogyre, Seascape Room unisce due realtà che vivono il mare ogni giorno e scelgono di tutelarlo insieme con l’obiettivo di raccogliere in 12 mesi 6.000 kg di rifiuti, equivalenti a 600.000 bottiglie di plastica.

La partnership è supportato da una campagna di comunicazione, che prevede tag da 10” negli spot tv “Sali a bordo” di Capitan Findus attualmente in pianificazione fino a marzo, una videostrategy online con due soggetti (uno strettamente legato alla promo, l’altro al concetto di Fishing for Litter), e contenuti social. Le agenzie coinvolte sono McCann Worldgroup Italy per la creatività di spot tv e videostrategy e Bcube per l’ideazione e la realizzazione dell’installazione Seascape e dei contenuti social ad essa relativi.

Importante, in tutti i casi, sarà il ruolo del digital, che mediamente assorbe circa il 30% del budget di comunicazione dell’azienda. Partner di comunicazione di Findus sono Bcube per i social, Zenith per il media e McCann Worldgroup per gli spot tv.