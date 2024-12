Finint Private Bank, nel terzo trimestre 2024 la rete cresce con otto nuovi consulenti

Finint Private Bank consolida la presenza su scala nazionale: 8 nuovi ingressi nel terzo trimestre del 2024

Nel terzo trimestre del 2024, la rete di professionisti di Finint Private Bank ha registrato un’ulteriore espansione con l’ingresso di otto nuovi consulenti. Questo rafforzamento conferma l’impegno dell’istituto, guidato dall’Amministratore Delegato Paolo Tenderini, nel consolidare la propria presenza su scala nazionale. Tra le iniziative strategiche figura l’apertura di un nuovo ufficio a Lodi, reso possibile dall’arrivo di due nuovi professionisti operativi nella città.

“Con questi nuovi ingressi, il numero totale di professionisti che si sono uniti alla nostra rete nel 2024 raggiunge quota 18. La crescente diffusione territoriale sottolinea il ruolo di Finint Private Bank come punto di riferimento per i consulenti che abbracciano il nostro modello di consulenza avanzata. Questo approccio si rafforza ulteriormente grazie alle sinergie con le altre realtà del Gruppo Banca Finint”, ha dichiarato Claudio Riva, Direttore Rete Commerciale.

Tra i nuovi arrivi spicca Massimiliano Calza, proveniente da Zurich Bank, al quale è stato affidato lo sviluppo di un progetto strategico dedicato alla distribuzione assicurativa. L’iniziativa punta a supportare la rete di consulenti, offrendo soluzioni per la protezione patrimoniale, la pianificazione successoria e la gestione della crescente domanda nel settore del longevity risk. In Lombardia, la rete si amplia con tre nuovi ingressi: Graziano Francesco e Carlo Malaraggia, entrambi provenienti da Consultinvest, opereranno nel nuovo ufficio di Lodi, mentre Matteo Volpi, ex Banca di Piacenza, rafforzerà la presenza a Cremona.

In Veneto, Finint Private Bank accoglie tre professionisti a Vicenza: Nicolas Negri, Alessandro Lora e Antonio Preato, tutti con esperienza presso Banca delle Terre Venete. Nel Lazio, infine, Paolo De Persiis, proveniente da Crédit Agricole, sarà operativo nell’area di Roma.