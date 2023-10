Fondo For.Te.: al via la II edizione del "Forum sulla Formazione Continua"

Fondo For.Te.: torna il "Forum sulla Formazione Continua", in programma a Sorrento il 19 e 20 Ottobre

Dopo il successo del 1° Forum sulla Formazione Continua nel 2022, Fondo For.Te., il Fondo interprofessionale per la formazione continua del terziario, presenta il 2° Forum sulla Formazione Continua in programma a Sorrento il 19 e 20 Ottobre. “Dare forma al futuro – La centralità delle competenze. In Europa da protagonisti o da spettatori?”: questo il titolo della seconda edizione del Forum, che anticipa i temi al centro delle due giornate di lavoro, con i quali si confronteranno esperti, aziende, Parti sociali, Istituzioni. Temi che pongono l’attenzione sulla formazione continua e le competenze, fattori cruciali per affrontare con successo le sfide attuali e future legate all’occupabilità, alla competitività delle aziende e allo sviluppo del Paese, in un contesto che ne favorisca il raccordo con il mercato del lavoro e la valorizzazione delle competenze acquisite.

La prima edizione del 2022 ha visto alternarsi voci autorevoli, di livello nazionale ed internazionale, a confronto sugli elementi di scenario e le prospettive della formazione continua, elemento fondamentale al centro delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali. Il secondo Forum sulla Formazione Continua, sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, rilancia a livello nazionale gli obiettivi del “2023 European Year of Skills”, proclamato dalla Commissione Europea. Il 2023 rappresenta un’opportunità unica per raccogliere la sfida della capacità innovativa e della competitività attuale e futura, in uno scenario caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, dalla crescente importanza delle tecnologie digitali, dall’emergenza ambientale, da shock esogeni e correlate crisi socio-economiche.

Macro-trend che influenzeranno il prossimo decennio e che comportano un maggior impegno nella direzione di scelte sostenibili e inclusive, a fianco delle imprese e delle persone, affinché siano in grado di gestire con successo i cambiamenti del mercato del lavoro. Il Forum sarà l’occasione per trarre informazioni aggiornate, stimoli e suggestioni per un nuovo modo di fare formazione, sempre più legato agli esiti dell’apprendimento, alle competenze dei lavoratori e meno alle procedure formali ed ai luoghi di erogazione.

Una puntuale analisi di dati, contributi ed interpretazione di contesti futuri, saranno al centro del ricco programma delle due giornate (19 e 20 ottobre), suddivise in singole sessioni monotematiche. L’apertura della giornata di giovedì 19, offrirà un ampio scenario sui fondi interprofessionali, e sulla formazione continua, con un primo panel sulle sfide e le prospettive future. Nell’anno europeo delle competenze, non poteva mancare una sessione su questo tema di grande attualità ed importanza. Alle competenze e alla loro spendibilità nel moderno mercato del lavoro, sarà infatti dedicato il secondo panel conclusivo della prima giornata di interventi. I lavori del Secondo Forum sulla Formazione Continua, proseguono venerdì 20 con il terzo ed ultimo panel, incentrato sul collegamento tra formazione e mercato del lavoro, al quale seguirà il confronto con le parti sociali e la relazione conclusiva del Presidente di Fondo For.Te..