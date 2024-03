Fotovoltaico, BPER Banca finanzia il progetto di Gruppo Futura in Sardegna

BPER Banca, finanziato il Gruppo Futura per la costruzione di un impianto fotovoltaico in Sardegna

BPER Banca, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking guidata da Marco Mandelli, ha concesso un finanziamento fino a 18,5 milioni a Gruppo Futura per la costruzione di un impianto fotovoltaico in Sardegna (nel Comune di Porto Torres) tramite un finanziamento “Green Loan” su base project finance, agendo in qualità di Sole Lender, Mandated Lead Arranger e Banca Agente. Futura è un gruppo indipendente presente in Sardegna dal 2004, attivo nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile da biomassa solida vegetale e da fonte solare e nel settore dell’economia circolare e agricolo. Oggi impiega circa 200 persone in Sardegna.

L’impianto di proprietà di Sardinia Solar Energy 2, che sorgerà un insediamento industriale di ca 21 ettari, avrà una potenza installata di circa 20 megawatt in grado di produrre ogni anno ca 41 gigawatt/ora di energia da fonte solare consentendo di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 21mila tonnellate di CO2 l’anno, coprendo il fabbisogno energetico di circa 15mila famiglie con energia 100% rinnovabile ed evitando inoltre l’importazione ed il consumo di importanti quantità di combustibili fossili. L’utilizzo di moduli fotovoltaici bifacciali a inseguimento mono-assiale ha permesso di massimizzare la produzione di energia pulita riducendo al minimo l’uso del suolo.

“Siamo felici di consolidare la nostra presenza sul territorio con la costruzione di questo impianto e di rinforzare la nostra struttura nella Regione Autonoma della Sardegna con ulteriori assunzioni di personale”, dichiara Simone Micheletti, Amministratore Delegato del Gruppo Futura, che ha sviluppato e realizzato l’impianto in meno di 24 mesi dal deposito dell’autorizzazione con il proprio Contractor (Solar Constructions) coordinati dalla trentennale esperienza del Presidente Bruno Fisi.

Aggiunge Nicola Porcari, responsabile del Servizio Structured Finance di BPER: “Siamo particolarmente attenti a questa tipologia di operazioni in BPER e confermiamo l’importanza delle energie rinnovabili e più in generale dei temi legati all’ambiente nell’ambito della nostra strategia di sostegno agli investimenti volti a supportare lo sviluppo e il consolidamento di fonti sostenibili nel rispetto e nella valorizzazione del nostro territorio e dei nostri imprenditori”.