Frecciarossa e Lega Volley: una partnership che unisce sport, talento e sostenibilità

Frecciarossa e Lega Pallavolo Serie A Femminile insieme per sostenere sport, salute e sostenibilità

Un connubio di passione, talento ed eccellenza si rinnova sulla scia dell'alta velocità, grazie alla partnership tra la Lega Pallavolo Serie A Femminile e Frecciarossa, che si conferma Title Sponsor delle finali di Coppa Italia. Questa collaborazione sottolinea il forte impegno di Frecciarossa e Trenitalia (Gruppo FS) nel sostenere lo sport, la sostenibilità ambientale e la promozione del territorio.

Frecciarossa e il Gruppo FS non si limitano a connettere le persone attraverso il trasporto ferroviario, ma scommettono anche sullo sport come veicolo di valori e opportunità. La promozione del talento, infatti, è uno degli obiettivi cardine di questa partnership. Il Gruppo FS, impegnato a valorizzare le eccellenze, mira a garantire pari opportunità per tutti, sia nello sport che nel contesto aziendale. Il talento non ha genere, e lo sport, come il lavoro, deve offrire a tutti la possibilità di emergere.

Ma l’impegno del Gruppo FS va oltre la semplice sponsorizzazione. Con il supporto alla quattordicesima edizione di Frecciarosa – la prevenzione viaggia in treno, promossa da Fondazione IncontraDonna, il Gruppo si unisce alla Lega Volley Femminile per promuovere la cultura della prevenzione sanitaria. Durante il mese di ottobre, la campagna di prevenzione sarà protagonista sui campi da gioco, veicolando messaggi importanti sulla salute, il benessere e il valore del gioco di squadra.

A dare voce a questi ideali è la pallavolista Elena Pietrini, che in una video intervista racconta la sua esperienza e sottolinea l'importanza della collaborazione tra il mondo dello sport e un'azienda come Trenitalia, che investe in valori sociali fondamentali.

Video Intervista alla pallavolista Elena Pietrini