Frecciarossa treno ufficiale del tour di Robert Plant

Gruppo FS, Robert Plant viaggerà con le Frecce per raggiungere le tappe del suo tour in Italia

Robert Plant sceglie Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), per viaggiare lungo le 11 tappe del suo tour in Italia con il progetto Saving Grace. Il cantante, insieme a Suzi Dian, Oli Jefferson, Tony Kelsey e Matt Worley, ad ottobre raggiungerà i principali teatri italiani con il treno, mezzo green per eccellenza, per muoversi in maniera sostenibile.

Il Frecciarossa 1000, infatti, è il primo treno AV al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale (EPD) basata su un’attenta Analisi del Ciclo di Vita. Ogni dettaglio, dalle leghe leggere di cui è composto, fino ai nuovi motori elettrici che lo spingono, è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia: fino al 30% in meno rispetto ai treni AV della precedente generazione. L’attenzione alla sostenibilità non si limita alla riduzione dei consumi ma tiene conto anche della riciclabilità dei materiali di cui è costituito, che raggiunge il 94% al termine del ciclo di vita del treno.

Ai fan di Robert Plant che intendono raggiungere il concerto e rientrare a casa con Frecciarossa e Frecciargento è dedicata l’offerta FrecciaMUSIC, che prevede sconti fino al 75% rispetto al biglietto Base. Per avere diritto allo sconto è sufficiente selezionare l’offerta “FrecciaMUSIC” in fase di acquisto e utilizzare il codice “PLANT”.

Trenitalia ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. Frecciarossa è, inoltre, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali.