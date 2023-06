Gardant, con OutSystems per sviluppare applicazioni per il credit management

Gardant e OutSystems accelerano lo sviluppo di applicazioni per il credit management

Gardant, operatore leader di mercato in Italia nel settore del credit management, sia come servicer sia come investitore, con oltre Euro 40 miliardi (GBV) in gestione e focus primario sul settore società e imprese, ha siglato un accordo di collaborazione con OutSystems, leader mondiale nel mercato delle piattaforme low-code per lo sviluppo di applicazioni enterprise.

“Siamo orgogliosi di avere sottoscritto questo accordo con OutSystems, società leader in un ambito per noi cruciale come quello dello sviluppo low-code” commenta Alberto De Maggi, Group COO di Gardant. “Gardant è da sempre impegnata nel consolidamento dei propri asset tecnologici al fine di offrire alle proprie persone e ai clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per operare in modo efficiente e produttivo. Questo attraverso lo sviluppo di competenze interne ed una rete composta dai migliori partner del mercato. In questo contesto, la collaborazione con OutSystems ci consente di definire programmi di sviluppo particolarmente efficaci e flessibili in ambiti strategici quali la gestione del patrimonio informativo, l’accuratezza dei processi decisionali e la capacità di supportare ogni area di business del Gruppo”.

La partnership è finalizzata a potenziare ulteriormente (sia in termini di rapidità sia di flessibilità) la capacità di sviluppo di applicativi proprietari del Gruppo Gardant ove riversare il know-how della società, in particolare per le attività a maggior valore. Lo sviluppo software in modalità low-code consente, infatti, di velocizzare sensibilmente i processi di creazione delle applicazioni, rispetto a modelli tradizionali. Come previsto da diverse analisi, entro il 2025 il 70% delle nuove applicazioni sviluppate dalle imprese sarà su tecnologie low-code o no-code. Con questo accordo, dunque, Gardant si posiziona tra i precursori delle nuove tecnologie di sviluppo software, prima in Europa nel suo settore.