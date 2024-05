Garofalo Health Care: a marzo 2024 ricavi a 126,1 mln, in crescita del 36,7%

Garofalo Health Care: nel primo trimestre ricavi in crescita del +36,7% a 126,1 milioni di euro

Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato l'approvazione da parte di Garofalo Health Care dei risultati intermedi al 31 marzo 2024: "I risultati eccezionali registrati dal Gruppo GHC nel primo trimestre del 2024, con Ricavi in crescita del +36,7% e un EBITDA in crescita del +33,6%, sono stati determinati da diversi fattori chiave. Il trend strutturale di crescita della domanda dei servizi sanitari continua ad essere un driver significativo dei nostri risultati ed evidenzia la capacità di GHC di adattarsi alle esigenze del contesto di mercato".

"Inoltre", conclude Garofalo, "l’implementazione del processo di integrazione e di ottimizzazione delle nostre strutture sta contribuendo in modo significativo alla nostra efficienza operativa, migliorando la marginalità di Gruppo. Ora manteniamo il focus sull’integrazione e lo sviluppo del Gruppo Aurelia Hospital, che sta portando importanti miglioramenti nell’assetto dei processi e nella marginalità secondo le nostre aspettative. Attenzione al paziente, innovazione ed eccellenza operativa sono gli elementi sui quali GHC continuerà a focalizzarsi per mantenere e rinforzare la leadership nel settore".

I risultati del Gruppo GHC nel 1Q2024, nel confronto con il precedente esercizio, includono il contributo aggiuntivo di Sanatorio Triestino (acquisita a maggio 2023) e del Gruppo Aurelia Hospital (acquisito il 16 novembre 2023).

Al 31 marzo 2024 i Ricavi consolidati di GHC sono risultati pari a 126,1 milioni di euro, in aumento di €33,8M rispetto a 92,3 milioni registrati nel 1Q2023 (+36,7%). Tali risultati includono le ottime performance di Sanatorio Triestino (€5,0M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€24,4M), con quest’ultimo che beneficia in misura sostanziale del rinnovato indirizzo strategico e gestionale impresso dal Gruppo GHC a partire dalla sua acquisizione.

A parità di perimetro, ovvero escludendo il contributo di Sanatorio Triestino e del Gruppo Aurelia Hospital, i Ricavi risultano in crescita del 4,8% rispetto al 1Q2023 (€96,7M vs. €92,3M).

Tale maggior produzione è stata trainata dall’incremento dei servizi erogati ai pazienti privati e Fuori- Regione, in crescita rispettivamente di ca. il +7% e il +10% rispetto al 1Q2023, a conferma dell’attrattività delle strutture del Gruppo e della crescente domanda di prestazioni sanitarie, nonché dall’incremento delle prestazioni erogate ai pazienti Regionali in regime di convenzione con il SSN, anche a seguito dell’ottenimento di extra-budget assegnati da parte di alcune Regioni e finalizzati a ridurre le liste di attesa.

L’Operating EBITDA Adjusted consolidato del primo quarto 2024 si è attestato a 25,1 milioni di euro, in aumento di 6,3 milioni rispetto a 18,8 milioni di euro dell’esercizio precedente (+33,6%), con una marginalità del 19,9%. Tali risultati beneficiano dei maggiori volumi di produzione ed includono le performance soddisfacenti di Sanatorio Triestino (€1,0M) e del Gruppo Aurelia Hospital (€2,5M), con quest’ultimo che beneficia delle azioni di efficientamento e riorganizzazione avviate da GHC a seguito dell’acquisizione.

A parità di perimetro, l’Op. EBITDA Adjusted risulta in crescita del 13,4% rispetto al primo quarto 2023 (€21,5M vs. €18,8M), con una marginalità del 22,3%.

L’EBIT nel primo quarto 2024 è stato pari a €17,6M, in aumento di €3,6M rispetto a €14,0M del 1Q2023 (+26,0%). Tale risultato riflette: ammortamenti e svalutazioni per ca. €6,0M, in aumento di €1,0M rispetto a €5,0M del 1Q2023 per effetto principalmente della variazione di perimetro e rettifiche di valore e altri accantonamenti per €1,5M, in aumento di €0,7 rispetto a €0,8M del 1Q2023 ma allineate ai dati storici in termini di incidenza sul fatturato.

Si segnala, nel confronto con il primo quarto 2023, che il precedente esercizio, a differenza di quello attuale, beneficiava di adjustments positivi per ca. 1,0 milioni di euro legati ai rimborsi riconosciuti dalle Regioni ad alcune strutture del Gruppo a fronte di “extra-costi Covid” sostenuti negli anni precedenti.

Il Risultato netto del Gruppo si è attestato a 10,1 milioni di euro, con un incremento di €1,4M rispetto a €8,7M del 1Q2023 (+15,8%). Tale valore riflette oneri finanziari netti per €3,5M (vs. €2,2M nel 1Q2023) e imposte pari a €4,0M, in crescita rispetto a €3,1M del 1Q2023 principalmente alla luce del maggior risultato ante imposte.