Gefran conferma Marcello Perini come Amministratore Delegato fino al 2028

Gefran: confermato Marcello Perini come AD fino al 2028, sotto la sua guida l'azienda ha raggiunto un fatturato pari a 134,4 milioni di euro

Gefran, azienda leader nella progettazione e produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione e il controllo dei processi industriali, ha raggiunto un accordo con l’attuale amministratore delegato, Marcello Perini, per estendere il suo mandato fino all’approvazione del bilancio del 2028. L’intesa, siglata con la collaborazione di Fingefran, la holding che controlla il Gruppo, prevede che Perini continui a guidare l’azienda, assicurando stabilità e continuità.

Marcello Perini ha accettato con entusiasmo di prolungare la sua leadership, riconfermando il suo impegno verso l'azienda. Durante il suo mandato, iniziato nel 2020, Perini ha guidato Gefran attraverso una fase di crescita significativa, culminata con un fatturato record di 134,4 milioni di euro nel 2022, seguito da 132,8 milioni di euro nel 2023. La sua gestione ha permesso all'azienda di superare sfide complesse, come la crisi pandemica e le difficoltà nella catena di fornitura, oltre a completare con successo la vendita del business degli azionamenti al Gruppo WEG.

L'accordo raggiunto prevede anche pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF). Queste disposizioni regolano l’esercizio del voto nell’assemblea dell’emittente Gefran da parte del socio di controllo Fingefran, per garantire la nomina di Marcello Perini come amministratore al prossimo rinnovo dell’organo amministrativo, previsto con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Le azioni oggetto di queste pattuizioni rappresentano il 53,018% del capitale sociale di Gefran con diritto di voto.

Giovanna e Maria Chiara Franceschetti, Presidenti rispettivamente di Fingefran e Gefran, hanno espresso grande soddisfazione per l'accordo: “Con l’accordo che abbiamo sottoscritto, assieme alla holding controllante, confermiamo sia la fiducia che riponiamo nel nostro AD per lo sviluppo futuro del Gruppo, sia la bontà dell’intuizione avuta quando gli è stata affidata la guida della società nel 2020. I risultati che abbiamo ottenuto insieme all’ing. Perini negli ultimi anni sono molto soddisfacenti e siamo convinti che garantire stabilità e continuità alla guida della nostra organizzazione assicuri coerenza di strategia ed execution. Questa è condizione fondamentale per realizzare gli ambiziosi progetti di crescita che abbiamo a piano, e per i quali il contributo di Marcello sarà, come già nel passato, molto importante”.

La conferma di Perini come AD permetterà a Gefran di consolidare i progressi ottenuti e di continuare a crescere, cogliendo le opportunità che il mercato offrirà. La leadership stabile del manager garantirà la prosecuzione delle numerose iniziative di sviluppo, focalizzate sull’innovazione e l’internazionalizzazione, mantenendo Gefran all'avanguardia nel settore.