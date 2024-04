Gen USA, Franco Denari è il nuovo Managing Partner

Gen USA annuncia la nomina di Franco Denari come nuovo Managing Partner della società

Gen USA è l'unica società italoamericana che dal 2009 supporta le aziende italiane che vogliono operare nel mercato statunitense con successo e in un'ottica di crescita e di espansione verso nuovi mercati ha nominato Franco Denari Managing Partner.

Residente a New York dagli anni 2000 con una conoscenza approfondita del mercato USA, Denari è stato tra i protagonisti del successo statunitense di Eataly. Successivamente ha guidato l'Oleificio Zucchi 1810 e nell'ultimo triennio è stato responsabile degli investimenti della multinazionale Krause Group con base a Des Moines in Iowa, il gruppo con fatturato di circa 4 miliardi che dal 2020 è anche proprietario del Parma Calcio. Nella vita privata porta avanti varie attività no profit per ridurre gli sprechi alimentari, soprattutto nelle scuole americane, e per promuovere lo sviluppo economico in Senegal.

Per Gen USA Denari si occuperà di guidare il team e l'azienda nella crescita di partnership istituzionali e strategiche sul territorio americano, aspetto basilare per aiutare le aziende italiane ad affrontare il mercato statunitense e canadese con successo; la sua conoscenze e competenza trasversale permetterà a Gen USA di affrontare tutti gli aspetti importanti, da quelli normativi alle tendenze del mercato, per costruire relazioni solide con gli stakeholder: un ulteriore supporto offerto in termini di costruzione della pianificazione strategica indispensabile per conquistare il mercato USA.

"L'ingresso di Franco Denari in Gen USA rappresenta un ulteriore tassello di crescita nello sviluppo del nostro modello di business", ha commentato Mauro Bandelli, CEO di Gen USA, "perché la sua capacità di analisi degli obiettivi strategici delle aziende e le sue competenze acquisite in tutti gli ambiti operativi e gestionali, da quello finanziario a quello logistico, ci permettono di incrementare il ruolo di accompagnamento delle aziende italiane all'interno di un mercato con regole molto differenti rispetto a quelle europee, la cui conoscenza approfondita è indispensabile per poter operare con successo".

"Mi è piaciuta molto la filosofia strategica che ho trovato in Gen USA, perché rispecchia perfettamente quella che governa il mercato USA. Credo molto nel modello di business di questa società, che ha saputo farsi strada con successo in un contesto economico, geopolitico e finanziario molto complesso e pieno di sfide", ha dichiarato Franco Denari, neo Managing Partner. "Ho avuto la fortuna di lavorare con persone da cui ho imparato molto e ritengo che Gen USA sia il veicolo migliore per mettere a disposizione degli altri tutte le mie competenze e far crescere le medie e le grandi aziende nel mercato americano".