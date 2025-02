Generali, presentate le priorità strategiche di Alleanza Assicurazioni alla Convention 2025

Generali, Alleanza Assicurazioni alla Convention 2025: celebrato il "Patto per la crescita sostenibile" per innovazione e crescita

La Convention 2025 di Alleanza Assicurazioni, intitolata “Grande Alleanza – Squadra Grande pensa in grande”, ha riunito oltre 7.000 persone tra manager e consulenti, sia in presenza ai Magazzini del Cotone di Genova che in collegamento da 16 location in tutta Italia. L’Amministratore Delegato Davide Passero ha illustrato i successi raggiunti dalla compagnia e le strategie per il futuro, ponendo l’accento su innovazione, digitalizzazione e consulenza di valore.

Durante l’evento è stato celebrato il completamento del “Patto per la crescita sostenibile”, un piano decennale che ha portato alla quadruplicazione della soddisfazione dei clienti, con un Net Promoter Score (NPS) che ha raggiunto i 28 punti. La compagnia ha scalato la classifica delle compagnie Vita in Italia, passando dalla nona alla quarta posizione, e ha compiuto un importante salto nel comparto Danni, salendo dall’undicesima alla quarantunesima posizione nel settore Salute (Infortuni e Malattia). Anche il numero di clienti nella Previdenza è quasi raddoppiato, arrivando a 700.000.

L’impegno della compagnia si è tradotto anche nella creazione di oltre 2.200 nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale, con una significativa quota di occupazione femminile che raggiunge il 50% delle assunzioni. L’investimento nella formazione ha permesso l’abilitazione di più di 2.700 consulenti finanziari, rafforzando ulteriormente la capacità della rete distributiva. Parallelamente, la digitalizzazione ha reso Alleanza il primo network assicurativo interamente digitale in Europa, con oltre il 90% delle polizze full digital.

La strategia di crescita si fonda su un modello innovativo denominato “High Tech&High Touch”, che combina il valore della relazione umana con il supporto delle nuove tecnologie. La compagnia ha recentemente introdotto Ally, un sistema di Intelligenza Artificiale pensato per supportare i consulenti e migliorare la customer experience. Questo strumento si inserisce in una visione che mira a potenziare la rete di professionisti e a offrire soluzioni assicurative sempre più personalizzate e accessibili.

Giancarlo Fancel, Country Manager e CEO di Generali Italia, ha dichiarato: “Alleanza e la sua Rete rappresentano una storia di successo del settore assicurativo italiano. Da sempre dimostra grande capacità di adattamento ai molteplici cambiamenti del comparto e notevole sensibilità nell’anticipare le scelte fondamentali di crescita grazie agli investimenti nell’innovazione e nella formazione che hanno permesso di generare valore per tutto il Gruppo Generali, al servizio della crescita economica di tutto il Sistema Paese. Sono convinto che entusiasmo e passione, toccati con mano oggi, siano ingredienti fondamentali per garantire un grande futuro alla nostra Compagnia, che sarà sempre al fianco delle imprese, delle persone e delle comunità in cui operiamo”.

Davide Passero, CEO di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia, ha commentato: “Alleanza è un’eccellenza italiana, grazie alla propria Rete distributiva capillare sul territorio e alla qualità e innovazione dell’offerta assicurativa, in grado di soddisfare l’evoluzione nei bisogni dei clienti, a fronte dei profondi cambiamenti economici e sociali avvenuti in questi anni. Investiamo molto in competenze finanziarie e tecnologie digitali allo scopo di potenziare il servizio professionale dei nostri consulenti ed attrarre nuovi talenti: in dieci anni abbiamo assunto oltre 2.200 persone delle quali il 50% donne, a conferma che fare buona impresa significa creare stabile occupazione. Vogliamo infine valorizzare il nostro know how, attraverso la nuova divisione bancassurance, proponendoci quale migliore partner di istituti bancari per la protezione delle famiglie e lo sviluppo della previdenza complementare in Italia”.

Uno dei punti chiave della strategia di Alleanza è il rafforzamento del suo ruolo sociale. La compagnia è impegnata da anni nella diffusione della cultura finanziaria e assicurativa attraverso il “Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa”, che ha coinvolto finora 480.000 partecipanti in oltre 7.000 eventi dedicati a protezione, investimenti e previdenza. Nel 2024 ha inoltre lanciato il “Tour dell’Educazione Finanziaria”, un’iniziativa che ha attraversato l’Italia con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui temi economici e finanziari.

Con una rete di 10.000 consulenti e 400 agenzie, Alleanza Assicurazioni continua a distinguersi come una delle principali realtà del settore. Con un tasso di fedeltà del 95%, 1,9 milioni di clienti e un portafoglio di 41 miliardi di asset in gestione, la compagnia conferma il suo posizionamento tra le prime aziende del settore in Italia. L’investimento costante in tecnologia e formazione, unito alla forte attenzione ai bisogni dei clienti, rappresenta la chiave per continuare a crescere e innovare, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo nel mercato assicurativo.