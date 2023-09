Generali, promossa l'iniziativa "Un Albero per Azionista" per il secondo anno

Generali, "Un Albero per Azionista": il Gruppo si impegna in una trasformazione sostenibile con un gesto concreto

Per il secondo anno consecutivo Generali ha promosso l’iniziativa "Un Albero per Azionista" per unire la partecipazione degli azionisti della Compagnia all’impegno del Gruppo per la sostenibilità attraverso un gesto concreto: per ogni azionista che ha preso parte all’assemblea dei soci, infatti, Generali pianta un albero, contribuendo così a ricostruire un ecosistema ferito. Nel 2022, anno della prima edizione, sono stati piantati circa 3.500 alberi nel comune di Levico Terme, in Trentino. Si tratta di un’area colpita nel 2018 dalla tempesta Vaia, uno degli eventi estremi che, purtroppo, si verificano sempre più spesso a causa del cambiamento climatico e che ha provocato la caduta di milioni di alberi in vaste aree del Nord-est italiano.

Facendo seguito al successo della prima edizione, il 29 settembre un gruppo di azionisti e di dipendenti partecipa di persona alla piantumazione di altri 3000 alberi circa in un’altra area colpita dalla tempesta Vaia: il Bosco della Panarotta, sempre in Trentino. L’evento è stato realizzato in collaborazione con CO2 Advisor, gli enti locali e i consorzi agroforestali, che sono quotidianamente impegnati nel ripristino di quelle aree devastate per realizzare interventi progressivi e duraturi nel tempo.

Attraverso l’impianto e la manutenzione di abeti, larici, faggi, aceri e molte altre specie arboree, l’iniziativa di Generali persegue gli obiettivi di aumentare la biodiversità, favorire l’assorbimento di gas serra e accelerare il processo di recupero del bosco, rendendolo più resiliente a eventi climatici estremi e in grado di contenere meglio frane e valanghe, e di fornire alle comunità risorse importanti, anche dal punto di vista paesaggistico. Tutto ciò integrando il contributo dei propri azionisti.

Generali ha fatto della sostenibilità il principio ispiratore dell’attuale piano strategico, "Lifetime Partner 24: Driving Growth" e include l’impegno nelle comunità in cui Generali opera come parte integrante del proprio posizionamento strategico. L’obiettivo del Gruppo è ottenere un impatto sociale, ambientale e sugli stakeholder per una trasformazione sostenibile, integrando ancora di più la sostenibilità nel business e nei processi, includendo l’impegno nella comunità come parte integrante del posizionamento strategico complessivo. Per costruire una società più resiliente ed equa, Generali identifica quattro ruoli responsabili da svolgere come investitore, assicuratore, datore di lavoro e cittadino.