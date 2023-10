Generali: al via l'iniziativa del Gruppo nel venture capital da €250 mln

Generali: partita l’iniziativa di innovazione strategica del Gruppo nel venture capital, con una dotazione pari a €250 mln

Nasce Generali Ventures, l’iniziativa di venture capital di Generali per accelerare sull’innovazione, entrare in nuovi mercati e generare ulteriori efficienze operative per il Gruppo. Grazie a una dotazione complessiva pari a 250 milioni di euro, Generali Ventures ha l’obiettivo di individuare le opportunità di investimento più promettenti, con un focus particolare sui settori insurtech e fintech. Avviato nel 2022, dopo un'analisi approfondita di oltre 100 fondi di venture capital, Generali Ventures ha concretamente investito in tre iniziative strategiche: Mundi Ventures, specializzata in tecnologie insurtech.

Speedinvest, incentrata su start-up nelle fasi iniziali pre-seed e seed; e Dawn, focalizzata su investimenti in soluzioni software B2B. La ricerca di innovazione esterna abbraccia un ampio spettro di tecnologie che stanno rivoluzionando l'industria assicurativa, includendo ambiti quali la mobilità, l'intelligenza artificiale, la cyber security e il settore sanitario. Gli obiettivi di investimento comprendono start-up innovative, sia in fase pre-seed sia late stage, con un interesse geografico che si estende ai fondi VC in Europa e negli Stati Uniti.

Bruno Scaroni, Group Chief Transformation Officer di Generali, ha affermato: “Nell’ambito del nostro piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ ci confermiamo come un gruppo innovativo orientato al cliente, con un focus sull'impiego ottimale di dati e tecnologie emergenti. Con questa nuova iniziativa nel campo del venture capital, intendiamo destinare investimenti a lungo termine all'ecosistema globale dell'innovazione. Generali Ventures si propone inoltre di esercitare un impatto positivo sul settore assicurativo, facilitando lo sviluppo di progetti innovativi, cogliendo nuove possibilità di collaborazione e integrando iniziative che contribuiscono alla trasformazione complessiva del Gruppo”.

L’iniziativa Generali Ventures è parte del piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, che prevede 1,1 miliardi di euro di investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica del Gruppo. Promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale rappresenta uno dei tre pilastri su cui si basa la strategia, impegnata a sviluppare modelli di business sostenibili per il futuro, a valorizzare il rapporto con i clienti tramite l'approccio “Lifetime Partner”, ad accelerare l'innovazione in una struttura aziendale guidata dai dati e a raggiungere un'efficienza operativa superiore mediante l'adozione avanzata di automazione e tecnologia.