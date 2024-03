Geox: Enrico Mistron nominato nuovo Amministratore Delegato

Geox: annunciata la nuova nomina di Enrico Mistron come nuovo Amministratore Delegato

Cambio al vertice per il gruppo italiano Geox che ha inoltre diffuso i dati di bilancio 2023. I ricavi consolidati dell’esercizio si sono attestati a 720 milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto all’esercizio precedente (+0,3% a cambi costanti), “condizionati principalmente dall’andamento negativo del canale Dos e solo parzialmente compensati delle performance positive del canale multimarca”. I risultati del Q4 sono inferiori al corrispondente periodo del 2022, con il fatturato che raggiunge i 138 milioni di euro (-17,3% a cambi correnti). L’Italia, che genera il 27,9% dei ricavi del gruppo (26,5% nel 2022), ha evidenziato una crescita del 3,1%, mentre l’Europa, la cui incidenza è pari al 42,3% (44,6% nel 2022), ha segnato un calo del 7,1 per cento. Segno meno anche per il Nord America (-10,1 per cento).

“I risultati dell’anno evidenziano un ulteriore significativo miglioramento della marginalità operativa rispetto al 2022. Tale risultato è stato ottenuto grazie al miglioramento della marginalità lorda (+320 bps rispetto all’esercizio precedente) e ad un’attenta gestione dei costi operativi”, si legge nella nota stampa di Geox. L’ebit è cresciuto da 4,3 milioni di euro (0,6% dei ricavi) a 15,6 milioni (2,2% dei ricavi), nonostante la leggera contrazione di ricavi. L’ebitda si attesa a 89 milioni d euro (12,4% sul fatturato) rispetto ai 79,4 milioni del 2022 (10,8% sul fatturato).

Il 2023, Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di Geox, ha dichiarato: “Si è rivelato, soprattutto nel suo secondo semestre, un anno estremante sfidante definito da una forte incertezza derivante dal complesso quadro macroeconomico che ha direttamente condizionato il nostro mercato di riferimento. L’esercizio 2023 si presenta quindi come un anno di stabilizzazione dopo i forti incrementi registrati nei due anni precedenti”.

Il consiglio di amministrazione della società trevigiana ha nominato Enrico Mistron nuovo amministratore delegato. Il manager subentra a Livio Libralesso, che ha risolto consensualmente i rapporti di lavoro con l’azienda. Mistron, 54 anni, vanta un percorso più che ventennale a livello globale nell’industria del fashion e del lusso. Nel gruppo Luxottica ha ricoperto ruoli apicali e di crescente responsabilità in ambito corporate, digital transformation e global supply chain, competenze fondamentali per indirizzare le aree strategiche del nuovo business plan. In precedenza, sempre all’interno del gruppo, si è occupato di finance, controlling e M&A.