Giorgetti, pubblicata la quarta edizione del Bilancio di sostenibilità

Giorgetti, prosegue l'impegno nella sostenibilità: pubblicato il Bilancio 2022

Giorgetti continua il proprio percorso virtuoso nell’ambito della sostenibilità integrandola sempre più nella gestione aziendale come fondamentale driver di crescita con l’intento disettare nuovi standard eco. Una strategia green consolidata che mette al centro le persone e affonda le proprie radici nel territorio. La sostenibilità non è infatti un concetto nuovo per Giorgetti che, nel corso dei suoi 125 anni di storia, ha fatto della tutela dell’ecosistema territoriale in cui opera un elemento fondamentale per garantire capacità di rinnovamento, longevità e creazione di valore.

Su questi presupposti è stata redatta la quarta edizione del Bilancio di sostenibilità per condividere con gli Stakeholder il risultato delleperformance in materia di responsabilità economica, sociale ed ambientale raggiunte nel corso del2022.

"Anche nel 2022 Giorgetti ha rinnovato il proprio impegno nel campo della sostenibilità con un progetto concreto volto a migliorare la qualità del territorio urbano e a contrastare il cambiamento climatico. In linea con gli obiettivi definiti dal management, il Gruppo Giorgetti persevera nel proprio percorso di sostenibilità: oltre alle linee guida in atto volte a ridurre l’inquinamento generato dai processi aziendali, il Gruppo ha avviato un’iniziativa di ripopolamento dei boschi nell’area di Meda. Un intervento ambientale concreto sul territorio locale, un’occasione di comunicazione esterna e interna degli obiettivi delle politiche ambientali aziendali, un passo avanti verso il raggiungimento dei Sustainable Development Goals 2030 definiti dalle Nazioni Unite", ha commentato Giovanni del Vecchio, CEO del Gruppo Giorgetti.

Questo percorso è il frutto dell’attitudine al miglioramento continuo che contraddistingue da sempre Giorgetti ein particolare dell’attenzione e delrispetto verso l’”Ambiente”, inteso nella sua accezione più ampia, che il brand da molti anni sta già concretamente praticando attraverso delle iniziative sul territorio.

Un impegno concreto, fatto di azioni mirate, individuate dall’azienda nel proprio Piano di Sostenibilità, un documento suddiviso nelle 4 aree tematiche “Responsabilità economica e di governance”, “Responsabilità verso lepersone”, “Responsabilità ambientale” e “Responsabilità di prodotto”, che delinea le linee di indirizzo strategiche per guidare e sostenere le attività del Gruppo con l’obiettivo di migliorare costantemente le proprie performance per contribuire significativamente al raggiungimento, entro il 2030, dei Sustainable Development Goals (SDGs), gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite.

Tra i dati più rilevanti nel 2022, la performance economica in netta crescita rispetto all’anno precedente. Il Gruppo Giorgetti ha infatti continuato ad incrementare il proprio fatturato con un aumento del valore della produzione del 40% rispetto al 2021, passandoda 58 milioni a 81 milioni di euro, grazie ad una rapida e costante ripresa dei flussi di ordini inentrata, in quasi tutte le aree geografiche. Questo risultato positivo ha permesso al Gruppo di continuare ad investire nell’ampliamento della gamma di prodotti, in politiche commerciali e promozionali allo scopo di migliorare le performance dei diversi canali distributivi, e nell’attività di sviluppo dei marchi.

Tema centrale per le attività del Gruppo è la sostenibilità della catena di fornitura e dei processi produttivi che implica un’estrema attenzione nella selezione dei fornitori dai quali si approvvigiona di materie prime utilizzate per i propri prodotti e costituite principalmente dal legno, tessuti, pelle e cuoio. Giorgetti svolge inoltre una ricerca sempre più accurata di materie prime lignee provenienti da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali (FSC–ForestStewardship Council) e ha formalizzato delle linee guida relative all’utilizzo e alla lavorazione dei materiali.

Tra queste l’utilizzo di materiali compositi in legno privio rientranti in un rangedefinito di emissioni di formaldeide e di tinte per legno a base acquea. Fondamentale l’attenzione nel confronto del capitale umano che vede il Gruppo impegnato quotidianamente nel promuovere il rispetto dei valori fondamentali di diversità, inclusione ed uguaglianza, sviluppando ed esaltando il valore unico che ogni dipendente rappresenta. L’azienda continua inoltre a farsi promotore di iniziative a supporto del sistema scolastico professionale locale.

Il Gruppo si impegna inoltre a svolgere le proprie attività nel rispetto della tutela dell’ambiente, migliorando concretamente il proprio impatto su di esso. Questo si traduce in una serie di azioni mirate ad eliminare e mitigare concretamente gli impatti ambientali, analizzando, identificando e diminuendo le attività più impattanti, anche grazie all’aiuto di consulenti esterni specializzati. Nel 2022, i consumi energetici riconducibili alle attività del Gruppo Giorgetti sono pari a 11.827 GJ, in netta decrescita (42%) rispetto all’anno precedente nonostante una più ampia ripresa delle attività e della produzione.

Questo grazie all'impianto fotovoltaico nello stabilimento di Battaglia a Misintocon una capacità di produzione nominale pari a 400.000 kWh all’anno che consente, nelle giornate di massima produzione di energia, di non attingere alla rete esterna o di attingervi in minima parte, previlegiando fonti energetiche rinnovabili e così riducendo la produzione di emissioni di CO2. Inoltre, il riscaldamento delle sedi di Misinto e di Meda viene alimentato per mezzo di un sistema di recupero del legno vergine di scarto, tramite combustione in caldaia

Una nota a parte è da dedicare alla prassi virtuosa del Gruppo che prevede la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui la quota consumata nel 2022 risulta essere il 30%, registrando un notevole aumento rispetto all’anno precedente (del solo 7%), anche grazie a una maggiore performance dell’impianto fotovoltaico presente a Misinto. Quest’ultimo, nell’anno 2022 ha permesso di evitare l’emissione di 9,2 tonnellate di CO2, e ha ridotto del 50% le emissioni GHG prodotte dal Gruppo rispetto all’anno precedente. Sono stati inoltre prodotti il 99,2% di rifiuti non pericolosi.

Nel corso del 2022, il Gruppo Giorgetti ha consolidato il proprio impegno ambientale anche attraverso #Reforest, un progetto concreto volto a migliorare la qualità del territorio urbano e a contrastare il cambiamento climatico. L’azienda ha piantato alberi e arbusti autoctoni per ripopolare i boschi nel territorio di Meda, un gesto di restituzione al contempo simbolico e concreto rivolto all’ambiente e al territorio che da sempre lega l’azienda agli alberi. Infine, sostenibilità significa anche durabilità del prodotto e in questo senso Giorgetti si impegna da sempre a creare Prodotti Responsabili, realizzati con materiali di qualità che i clienti possano vivere ogni giorno e lasciare in eredità alle generazioni future.