Giubileo 2025, Pfizer: al via la campagna di sensibilizzazione sulle infezioni respiratorie

Giubileo 2025, Pfizer: al via la campagna di prevenzione e consapevolezza sulle infezioni respiratorie per un evento più sicuro

Nel corso dell'anno giubilare, Roma si prepara ad accogliere oltre 35 milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo, un evento di grande importanza che richiede particolare attenzione alla sicurezza sanitaria. L’afflusso straordinario di turisti e pellegrini potrebbe infatti aumentare il rischio di problematiche legate alla diffusione di malattie infettive, rendendo fondamentale un approccio preventivo e responsabile. In contesti simili, non ci si può limitare ad attendere, ma è necessario agire con consapevolezza.

Nasce da questa esigenza la campagna di sensibilizzazione rivolta sia ai cittadini romani che ai visitatori, con l’obiettivo di promuovere comportamenti attenti alla salute collettiva. L’iniziativa invita a prestare attenzione ai sintomi respiratori, a effettuare un tampone in caso di segnali sospetti e a rivolgersi al medico di fiducia o al farmacista per ricevere indicazioni corrette.

Con un linguaggio immediato e uno stile comunicativo leggero, la campagna si sviluppa attraverso una serie di messaggi ispirati a modi di dire rivisitati, trasformati in strumenti di sensibilizzazione diffusi su tutto il territorio cittadino. L’intento non è quello di generare allarme, ma di fornire strumenti concreti per affrontare la situazione in modo consapevole e responsabile. Ritrovarsi insieme in un evento di tale portata significa anche saper adottare le giuste precauzioni per proteggere se stessi e gli altri, evitando di perdere un’occasione che si presenta solo ogni 25 anni. "Know the path. Walk with care."

Promossa da Pfizer con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Federfarma, FIMMG, FOFI e SIMG, la campagna adotta un approccio omnicanale per raggiungere il maggior numero possibile di persone attraverso diversi strumenti di comunicazione. La diffusione del messaggio avviene su testate nazionali, spazi pubblicitari digitali e tradizionali, dalla metropolitana di Roma alle stazioni ferroviarie di Termini e Tiburtina, fino agli autobus cittadini. Inoltre, la campagna si estende ai social media come Facebook e Instagram, alle farmacie, alla radio locale e alle piattaforme di advertising digitale.

L’obiettivo finale è quello di incoraggiare la partecipazione attiva di ognuno, affinché il Giubileo 2025 possa svolgersi in un clima di sicurezza e serenità per tutti. Contribuire a proteggere la propria salute e quella degli altri diventa un gesto di responsabilità collettiva, capace di rendere questo evento un'esperienza condivisa nel rispetto del benessere comune.