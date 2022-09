GLP, aperto il primo cantiere italiano a Colleferro

GLP: al via il primo cantiere dell’azienda in Italia, ospitato dalla provincia romana di Colleferro

GLP ha annunciato l’apertura del suo primo cantiere in Italia, dando ufficialmente inizio ai lavori. L’Azienda leader nel settore della logistica, delle infrastrutture digitali e delle energie rinnovabili, ha scelto come punto di partenza per questo nuovo investimento il comune di Colleferro, provincia romana particolarmente adatta allo scopo. L’obiettivo è quello di realizzare un magazzino di Grado A con una GLA di circa 24.000 MQ, con i lavori che proseguono rapidamente e puntano a terminare entro il secondo trimestre del 2023.

La posizione scelta è strettamente legata al vantaggio logistico. La zona beneficia di ottimi collegamenti stradali, come dimostra l’accesso diretto all'autostrada A1 e gli utili collegamenti aerei che la avvicinano all’aeroporto di Roma Fiumicino e all'aeroporto di Ciampino. Il terreno è inserito in un parco industriale dove GLP possiede già un altro immobile, per un totale di 46.500 mq di terreno.

Come per tutte le produzioni GLP, l’edificio verrà realizzato seguendo gli standard ESG dell’azienda, per poi ottenere la certificazione BREEAM Very Good. La costruzione seguirà le caratteristiche di sostenibilità richieste, tra cui la raccolta dell'acqua piovana, l’aggiunta di stazioni di ricarica per auto elettriche e il posizionamento di strumenti di monitoraggio e consumo energetico per i clienti. In aggiunta, l’immobile verrà fornito di un’area verde destinata al relax all’aperto, con il posizionamento previsto di oltre 400 alberi.

Alberto Carampin, Development & Construction Director di GLP Italia, ha così commentato la nuova apertura del cantiere: “Questo sarà il primo di una serie di nuovi sviluppi per GLP in Italia, che vanno da Milano a Roma e includono mercati logistici chiave come Bologna. L'attenzione ai dettagli è fondamentale per noi, per i nostri clienti e per i nostri stakeholder; tutti i nuovi sviluppi saranno all’insegna di elevati standard ESG per creare immobili all’avanguardia che siano idonei anche in futuro alle mutevoli esigenze dei nostri clienti”.

Anche Marco Belli, Country Director di GLP Italia, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di mostrare finalmente le nostre capacità di sviluppatori al mercato italiano. Questo primo progetto offrirà ai nostri clienti un nuovo e moderno asset logistico, costruito secondo i più elevati standard ESG. L’immobile si trova in un'area in cui la domanda di spazi logistici di qualità continua a crescere e può essere difficile trovare nuovi edifici in aree ben collegate. Noi lo renderemo disponibile a meno di 8 mesi dall'inizio dei lavori. Per GLP il mercato di Roma è strategico e rappresenta attualmente il 15% del nostro portafoglio in Italia, con tre asset a Colleferro, Santa Palomba e Anagni e con ulteriori acquisizioni in cantiere”.