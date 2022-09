GLP, Marco Belli è il nuovo Country Director per l'Italia

GLP, annunciata la nomina di Marco Belli a Country Director per l'Italia

GLP, leader mondiale nella gestione degli investimenti e nella creazione di business nel settore della logistica, delle infrastrutture digitali, delle energie rinnovabili e delle tecnologie correlate, annuncia oggi la nomina di Marco Belli a Country Director per l'Italia. Entrato in GLP a settembre 2019, Marco è stato uno dei primi membri del team, responsabile della strategia di sviluppo del portafoglio nel nostro paese. Marco subentra in questo ruolo a Roberto Piterà, che lascia il Real Estate per proseguire il suo percorso lavorativo e personale in una direzione nuova e totalmente diversa, andando a ricoprire un ruolo in cui potrà prendersi cura di sé e degli altri.

Piterà ha aperto la sede italiana di GLP nell'aprile del 2019. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato e alla sua visione strategica, è riuscito in soli tre anni a costruire un solido portafoglio di immobili di qualità, nonostante la pandemia di Covid-19, creando un grande team di professionisti al servizio del mercato italiano. Sotto la guida di Roberto, il portafoglio in Italia ha raggiunto i 600.000 mq circa in tre anni.

Marco Belli avrà il compito di portare avanti la notevole crescita che GLP ha avuto nel mercato italiano, implementando la strategia aziendale, investendo e sviluppando nei migliori immobili e progetti logistici, concentrandosi sull’espansione del portafoglio, apportandovi nuove location di qualità.

Nick Cook, Presidente di GLP Europe, ha commentato: “Con oltre 15 anni di esperienza nel mercato della logistica immobiliare, l'esperienza di Marco sarà una grande risorsa che ci permetterà di continuare ad investire in Italia, un mercato importante e in crescita per GLP in Europa. Vogliamo ringraziare Roberto per la sua dedizione e il suo impegno nell’aver aperto il nostro ufficio in Italia e per la sua capacità di attrarre e guidare uno dei team di professionisti più talentuosi in Italia. Gli auguriamo ogni bene per la sua nuova avventura”.

Marco Belli ha aggiunto: “Sono orgoglioso di aver svolto un ruolo nel percorso di crescita di GLP in Italia fino ad oggi e non vedo l'ora di guidare il team e portare avanti le nostre attività di sviluppo e acquisizione. Continueremo a perseguire il progetto che abbiamo condiviso fin dall'inizio con Roberto, al quale faccio i miei più sinceri auguri per il suo nuovo percorso di vita. Questo è un momento estremamente positivo per il mercato logistico italiano e vediamo notevoli opportunità all’orizzonte”.