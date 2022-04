Goldman Sachs, acquisita NN Investment Partners per 1,7 mld

L'acquisizione porta gli asset di Goldman Sachs sotto supervisione a circa 2,8 trilioni di dollari

Goldman Sachs ha annunciato il completamento dell'acquisizione di NN Investment Partners da NN Group per 1,7 miliardi di euro. NN Investment Partners verrà integrata in Goldman Sachs Asset Management, gli oltre 900 dipendenti della società entreranno a far parte di Goldman Sachs e i Paesi Bassi diventeranno una sede importante nel business europeo di Goldman Sachs e un centro di eccellenza per la sostenibilità degli investimenti nei mercati pubblici.

L'acquisizione porta gli asset di Goldman Sachs sotto supervisione a circa 2,8 trilioni di dollari e i beni sotto supervisione in Europa a oltre 600 miliardi di dollari, in linea con gli obiettivi strategici dell'azienda per ampliare il proprio business europeo. David Solomon, presidente e amministratore delegato di Goldman Sachs, ha dichiarato: "Questa acquisizione rafforza il nostro impegno a porre la sostenibilità al centro della nostra piattaforma di investimento. Aggiunge scala al nostro franchising di clienti europei ed estende la nostra leadership nella gestione patrimoniale assicurativa. Siamo entusiasti di accogliere il talentuoso team di NN Investment Partners, un centro di eccellenza in investimenti sostenibili, a Goldman Sachs e insieme ci concentreremo sulla fornitura di valore a lungo termine a clienti e azionisti".

A proposito di Goldman Sachs

Il Goldman Sachs Group, Inc. è un istituto finanziario globale leader che offre un'ampia gamma di servizi finanziari attraverso l'investment banking, i titoli, la gestione degli investimenti e il consumer banking a una base di clienti ampia e diversificata che include società, istituzioni finanziarie, governi e individui. Fondata nel 1869, l'azienda ha sede a New York e ha uffici in tutti i principali centri finanziari del mondo.

Goldman Sachs Asset Management

Riunendo investimenti tradizionali e alternativi, Goldman Sachs Asset Management offre ai clienti di tutto il mondo una partnership dedicata e focalizzata sulla performance a lungo termine. In qualità di principale area di investimento all'interno di Goldman Sachs, forniamo servizi di investimento e consulenza per le principali istituzioni, consulenti finanziari e individui del mondo, attingendo dalla nostra rete globale profondamente connessa e dalle conoscenze di esperti su misura, in ogni regione e mercato. Spinti dalla passione per le prestazioni dei nostri clienti, cerchiamo di costruire relazioni a lungo termine basate su convinzione, risultati sostenibili e successo condiviso nel tempo. Seguici su LinkedIn.

NN Group

NN Group è una società internazionale di servizi finanziari, attiva in 11 paesi, con una forte presenza in numerosi paesi europei e in Giappone. Con tutti i suoi dipendenti, il Gruppo fornisce servizi previdenziali, pensionistici, assicurativi, bancari e investimenti a circa 18 milioni di clienti. Il gruppo NN comprende Nationale-Nederlanden, NN, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank, OHRA e Woonnu. NN Group è quotato su Euronext Amsterdam (NN).

NN Investment Partners

NN Investment Partners è stato in precedenza il gestore patrimoniale di NN Group N.V., una società quotata in borsa quotata su Euronext Amsterdam. NN Investment Partners ha sede a L'Aia, nei Paesi Bassi e gestisce circa 340 miliardi di dollari di asset per istituzioni e investitori individuali in tutto il mondo. NN Investment Partners impiega oltre 900 professionisti e ha uffici in 15 paesi, servendo clienti in Europa, Nord America, America Latina, Asia e Medio Oriente.